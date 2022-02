Matěji, ze sobotního utkání proti Nové Vsi jste odstoupil už po dvaceti minutách. Co se vlastně stalo?

Obešel jsem obránce soupeře, který mě stáhl. Bohužel přitom nešťastně přepadl přímo na mě a poranil mi kotník na pravé noze.

Věděl jste hned, že je zle?

Ano, protože mi v něm křuplo. I kluci mi pak říkali, že bylo vidět, jak se noha ocitla v blbé poloze.

Co vám řekli na rentgenovém vyšetření v nemocnici?

Kost je v pořádku, ale co se stalo s vazy, nebylo ještě vidět. Na nohu jsem dostal sádru a dál se uvidí.

Bude to tedy pauza v řádu týdnů či měsíců?

Já doufám, že by to snad mohlo být jen do jednoho měsíce, abych stihl začátek jarní části, ale těžko říci. Jednou už jsem vazy v kotníku přetržené měl a opakovat bych to rozhodně nechtěl.

Trenér Votava si postýskl, že jste se zrovna dostával do dobré formy…

To je pravda. Kvalitně jsme potrénovali, cítil jsem se dobře, navíc jsem předtím dal branku Chotěboři. Je to smůla, ale co se dá dělat.

Měl jste dobrý pocit i z celého týmu?

Ano. Po té úvodní facce od Pelhřimova začínala mít naše hra dobrý směr. Sice těsně, ale dvakrát jsme poté vyhráli.

Čím si ten úvodní debakl 0:5 vysvětlujete?

Šlo o první zápas, navíc hodně kluků nastoupilo na nových pozicích. Navíc Pelhřimov sice také působí „jen“ v krajském přeboru, ale oproti Chotěboři či Nové Vsi je úplně někde jinde.

S koncovkou se však váš tým neustále potýká…

Je to pořád dokola. Ta kvalita nám na posledních třiceti metrech chybí, ale je to také trošku o sebevědomí. Pokud párkrát vyhrajeme, bude to lepší. Teď sice nedáváme branky, ale věřím, že se postupně zvedneme.

Jak moc tomu pomohou staronové posily?

Myslím si, že hodně. Ti kluci jsou místní a divizi už tu hráli. Na každém postu je tak nyní konkurence. Věřím, že budou posilami, ale to více ukážou až jarní zápasy.