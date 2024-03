Šlágr hned na úvod. Fotbalisté vedoucích Okříšek doma vyzvou druhou FŠ Třebíč

Okresní derby dvou celků z Třebíčska bude poutat hlavní pozornost prvního jarního kola krajského přeboru Vysočiny.

Podle papírových předpokladů by si to na jaře měli fotbalisté Chotěboře (ve žlutočerném) a FŠ Třebíč (oranžové dresy) mezi sebou rozdat o postup do divize. | Foto: Deník/Pavel Mikeš

Přípravné období je u konce, teď už se jede naostro. V sobotu a v neděli odstartuje, podobně jako i nižší soutěže, krajský přebor Vysočiny. A hned úvodní 16. kolo nabídne pořádný tahák. Sobota v 15.00. V ten moment vypukne na hřišti vedoucích fotbalistů Okříšek velké okresní derby, k němuž dorazí hráči druhé Fotbalové školy Třebíč. Rozdíl mezi oběma soupeři v tabulce přitom činí jediný bodík. „Je pikantní, že se utkáme hned na úvod jara. Snad to bude pro oko diváka pěkný zápas,“ vyslovil své přání kouč Okříšek Vladimír Hekerle. Ačkoliv jeho svěřenci ovládli tabulku první poloviny sezony, za favorita se nepovažují. „Určitě nejsme favoritem derby. Pořád tvrdím, že Foška je jedním z kandidátů na postup. My jsme se tam dostali spíše dlouhodobými výsledky, určitě ale ne náhodou. Nyní se ovšem zase začíná od nuly a uvidíme, zda opět nastartujeme nějakou úspěšnou sérii. Sám jsem zvědavý, jak na tom jsme. Bude to zajímavý zápas, chceme být hráčům Třebíče co nejvíce nepříjemní,“ přemítal. Fotbalisté Chotěboře vyzkoušeli v přípravě jiný herní styl, teď je trápí absence Srpnové první vzájemné měření sil skončilo v Třebíči nerozhodným výsledkem 3:3. „Z toho zápasu, stejně ale jako z každého jiného, jsme si vzali ponaučení. Pro kluky je každý zápas v přeboru velkou zkušeností. Jsou stále hodně mladí, navrch jsme nováčkem soutěže,“ sdělil trenér Fotbalové školy Třebíč Jaroslav Borák. Na sobotního soupeře by měli být jeho svěřenci dostatečně připravení. „Máme vcelku dobrý obrázek toho, co můžeme od Okříšek očekávat. Na zápas jsme se však připravovali hlavně v rámci našich herních principů. Soupeře dobře známe nejen z podzimního měření sil, ale rovněž z některých přípravných duelů,“ doplnil Borák. Rovněž v sobotu od 15 hodin vyběhnou k úvodnímu utkání jara fotbalisté Kamenice nad Lipou. Čtvrtý celek tabulky, který by měl také míchat postupovými kartami, přivítá na umělé trávě šesté Sapeli Polná. Lodivod celku z Pelhřimovska dobře ví, že narazí na hodně nevyzpytatelného soupeře. „Sapeli má tým postavený na individualitách, zkušených hráčích, kteří se třeba sejdou až na zápas, ale jsou schopní jej kvalitně odehrát. Každopádně hrajeme doma, byť na umělé trávě, bylo by dobré odstartovat jarní část vítězstvím,“ prozradil trenér Slovanu Zbyněk Jaroš. Fotbalisté Chotěboře vyzkoušeli v přípravě jiný herní styl, teď je trápí absence Ten očekával těžký a soubojový zápas. „U soupeře se toho zřejmě příliš nezměnilo, ale ten duel bude především o nás. Tedy zda se nám podaří či nepodaří eliminovat chyby, které děláme. Pokud zvládneme ty věci, které potřebujeme zvládat, je předpoklad, že budeme úspěšní. Pokud ne, může být problém,“ uvědomoval si Jaroš. Jako poslední z vedoucího kvarteta se v neděli od 15.00 představí fotbalisté třetí Chotěboře. Rezerva Nového Města na Moravě je poměrně nečitelným protivníkem. „Těžko očekávat, s jakou přijedou sestavou, protože áčko Vrchoviny hraje už v sobotu. Hodně lidí u fotbalu z Nového Města ale znám, proto tuším, jakým stylem zřejmě budou hrát,“ popisoval kouč Chotěboře Martin Jakeš. Také podzimní část začínaly jeho ovečky domácím duelem proti jedné ze tří juniorek v soutěži. A srpnová remíza 1:1 s béčkem Žďáru připomíná varovně zdvižený prst. „První zápas je pokaždé ošemetný, to jsme loni v létě poznali. Je tu hodně očekávání, natěšení, roli může sehrát počasí. Je to o správném nastavení, což je můj úkol, kluky na premiérový zápas patřičně nachystat,“ přiznal svou zodpovědnost Jakeš.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu