Jeho tým zahájil přípravný blok zřejmě jako poslední, až na začátku února. „Musím říci, že mám charakterově dobré mužstvo. Kluci na sobě pracovali, v tom problém nebyl. Samozřejmě se nějaké výpadky objevily, ale to je normální,“ popisoval.

Mnohem méně spokojený už byl šestačtyřicetiletý trenér s výsledky některých přípravných duelů. „Výsledkově jsme na tom nebyli příliš dobře. Dostáváme hodně gólů, v tomto směru máme ještě na čem pracovat. Možná je to dané i větším zkoušením, ale to určitě nemělo zásadní vliv,“ poznamenal.

Pokud jde o cíle, s nimiž Velká Bíteš vstoupí do druhé poloviny sezony, nejsou nikterak přehnané. „Máme šestnáct bodů. Chtěl bych, abychom jich na jaře získali více než na podzim. Sám jsem zvědavý, jak se nám to bude dařit, ale také na to, jak na tom budou naši soupeři,“ podotkl Zúbek.

Toho těšilo, že většině soupeřů se proti jeho svěřencům nehraje dobře. „Pokud to trenéři našich protivníků říkají, je to pro nás dobrá zpráva. S tváří mužstva jsem ale nebyl úplně spokojený, proto jsme se s tím snažili něco udělat. Stále jsme v určitém procesu,“ přiznal Zúbek.

Slabší podzimní koncovku by mohl pozvednout návrat Zdeňka Traxla. „Platí, že pokud máte v týmu zkušeného útočníka, dává to nějaké předpoklady, že gólů budete střílet víc. U nás je to ale spíš systémová věc. Snažíme se na tom pracovat a uvidíme na konci sezony, zda se nám to podařilo. Nejde ovšem jen o samotnou střelbu, ale také přípravnou fázi,“ zdůraznil.