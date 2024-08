A bohužel vcelku po zásluze. „Konečný výsledek zřejmě odpovídá dění na hřišti. Za bezbrankového stavu jsme měli vyloženou příležitost, jenže inkasovali jsme my po zbytečné chybě v rozehrávce. První gól nás nalomil, pak už měla Břeclav herně navrch,“ přiznal trenér Fotbalové školy Jaroslav Borák.

Kvalitní a perspektivní, ale současně také hodně nezkušený tým, poznal hned zkraje sezony sílu čtvrté nejvyšší soutěže. „Nejstaršímu hráči v naší sobotní sestavě bylo teprve dvaadvacet let. Většina kluků poprvé okusila kvalitu čtvrté ligy, ty zkušenosti samozřejmě nemáme,“ neskrýval kouč Fošky.

Navíc k premiéře neodcestoval v kompletním složení. „Zrovna dva naše nejzkušenější hráče jsem musel oželet, ale na tohle bych se nechtěl vymlouvat. V dalším utkání už bychom ale snad měli mít k dispozici kompletní kádr,“ věřil.

Třebíčský mančaft se tak ocitl v situaci, kterou z předešlých sezon, kdy doslova válcoval konkurenci na všech úrovních krajských soutěží na Vysočině, prakticky nezná. „To je pravda, v předchozích letech jsme soutěžemi procházeli jako nůž máslem. Ve čtvrté lize to bude určitě jiné, s tím jsme ovšem museli počítat,“ prozradil Borák.

Nemůže takový start s jeho mančaftem psychicky otřást. „Sám jsem na to zvědavý, jak to naše mladé kluky poznamená. Buď se v tom budeme babrat a otřese to s námi, nebo budeme dál pracovat a věřit té cestě, na kterou jsme už před časem vykročili,“ pousmál se.

Na pozici stopera celek z druhého největšího města v Kraji Vysočina představil teprve devatenáctiletého brazilského stopera, který má poměrně květnaté jméno Said Silva Santos Luis Gabriel. „Předtím působil v akademii bývalého dlouholetého kapitána slovenské reprezentace Marka Hamšíka v Banské Bystrici,“ sdělil trenér FŠ Třebíč.

Ihned také dodal, že si mladého Brazilce do týmu nevybrali jen pro jeho fotbalové schopnosti. „O ty jde samozřejmě také, ale chtěli jsme rovněž do týmu přidat něco nového, nějaký nový prvek. Je to o jiné komunikaci, nutnosti umět cizí jazyk a dalších věcech. Jedná se o další střípek do mozaiky našeho mužstva,“ vysvětlil Borák.