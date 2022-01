A dále pokračoval. „Úvodní trénink mám naplánovaný na úterý prvního února. Vzhledem k tomu, že první jarní mistrovský zápas hrajeme až na konci března, zdá se mi to jako naprosto dostatečné. Vždyť to jsou celé dva měsíce.“

Ani s počtem tréninkových jednotek v průběhu každého týdne to v klubu z města na pomezí Vysočiny a jižní Moravy nebudou nikterak přehánět. „Budeme se scházet třikrát týdne. Všechny tréninky absolvujeme na umělé trávě ve Velkém Meziříčí, protože v Bíteši ji k dispozici nemáme,“ popisoval.

Odchody opor fotbalistů Brodu? Jarní cíle možná přehodnotíme, přemítal Soural

O využití haly či posilovny ještě bude bývalý český reprezentant uvažovat. „Je možné, že ji zařadím, ale zatím o této možnosti příliš neuvažuji,“ nastínil.

Důvod? „Rozhodně v tom nehraje roli covid a případná omezení, týkající se vnitřních prostor. Spíše se mi jedná o to, že v halách nejsou pro naše potřeby dostatečné prostory,“ sdělil Zúbek.

Podzimní kádr zatím zůstává beze změn. „Odejít by nikdo neměl, žádné takové zprávy od hráčů nemám,“ potvrdil.

Cesta k záchraně? Hlavně se musíme naučit vyhrávat, sdělil trenér Slavoje Kubík

Do týmu by rád uvítal případné posily. „Něco máme rozjednaného, snad se to do konce ledna podaří dotáhnout. Jeden hráč by byl do útoku, druhý do naší středové řady,“ naznačil.

Konkrétnější ale být nechtěl. „Pokud bych byl, tak to v novinách hned poznáte,“ smál se.

V každém případě by ale byl rád, pokud by se oba příchody podařilo dotáhnout co nejdříve. „Chtěl bych, aby se do mančaftu zapojili už během přípravy. Nerad bych to překlápěl až do února. Jdeo to, aby se s námi sehráli, ale také si v kabině trošku zvykli,“ zdůraznil Zúbek.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY VELKÉ BÍTEŠE

16. února Velké Meziříčí

19. února Líšeň B

26. února Boskovice

5. března Pelhřimov

12. března Bohunice (NH)

19. března Bedřichov



Až na jedinou výjimku sehrají divizní fotbalisté FC PBS Velká Bíteš přípravné duely na hřištích svých protivníků. Jen zápas proti Bohunicím se uskuteční ve Velkém Meziříčí.