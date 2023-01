Pokud by návrh Komise pro regionální komise vešly v dohedné době platnost, znamenalo by to následující. Počet klubů ve třetí lize by se ze současných osmnácti měl snížit o dva na šestnáct.

Ještě radikálnější změna by čekala moravskoslezskou divizi, která by se nově nazývala čtvrtou ligou. Ta má nyní tři skupiny po čtrnácti týmech, které se však v létě navýší na šestnáct. Podle připravovaného návrhu by šestnáct mančaftů zůstalo, ale už jen ve skupinách dvou. Tak, jak bývalo dlouhá léta zvykem.

Konec I. B třídy a redukce divize? Fotbalové soutěže v Česku zřejmě čekají změny

Předseda Řídící komise pro Moravu začal své povídání zeširoka. „Když Komise pro regionální fotbal přišla s nápadem na reorganizaci soutěží, hovořila o pěti fázích. Tou první mělo být v podstatě spojení druhé a třetí ligy. Druhá liga měla mít nově českou a moravskou skupinu. Šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda to ovšem rezolutně odmítl s tím, že se ve druhé lize zpřísní kritéria. Což se už oznámilo,“ popisoval šéf komise pro Moravu Pavel Nezval.

A pokračoval. „Posléze tedy přišli s tím, že by chtěli reorganizovat „naše“ soutěže. Třetí ligu zúžit na šestnáct týmů a ze tří moravských divizí udělat jen dvě. Přijde mi ale nelegitimní, aby předsedové krajských svazů, tedy nižší patro českého fotbalu, říkali, jak budou vypadat soutěže nad jejich působností,“ neskrýval Nezval.

Jeho rozpaky se týkaly také možných změn v Čechách. „Neumím si představit, jak tam ze dvou skupin třetí ligy udělají jen jednu, v níž navíc bude přes polovinu béček ligových klubů,“ kroutil hlavou.

Jako sporný mu přišel také jeden z důvodů navrhovaných změn. „Argumentovat tím, že na okresech umírá fotbal, je nesmysl. Má se udělat nějaká komise pro restrukturalizaci soutěží. Myslím, že o soutěžích by měli rozhodovat ti, co je hrají, ne funkcionáři,“ zmínil.

Současně ale předseda komise pro Moravu tvrdí, že není vysloveně proti. „Jen hledám argumenty pro a proti. Třeba v divizi by se zvedla kvalita, ale také by se strašidelně zvýšily cestovní náklady. Bude to výbušné téma. Svolám kluby a budu chtít znát jejich názor. Jsou to jejich soutěže, nikoliv zástupců krajských soutěží,“ zdůraznil Nezval.

REAKCE KLUBŮ:

Jan Šimáček, sekretář FC Velké Meziříčí

Za klub bych asi měl být spíše pro zachování osmnácti týmů ve třetí lize. Pro český fotbal ale pokládám zúžení soutěží jako správnou cestu k jeho zkvalitnění. Sice neznám všechny podrobnosti, ale byl bych pro tento návrh.



Jiří Jelínek, předseda FC PBS Velká Bíteš

Po sportovní stránce by byly dvě moravské divize místo současných tří jednoznačně přínosem. Po ekonomické stránce by asi náklady na cestovné vzrostly, ale tuto daň za to, že bychom hráli kvalitnější soutěž, bych určitě bral.