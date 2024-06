To nejdůležitější, vzhledem k tomu, že o vítězství juniorky Zbrojovky Brno a jejímu postupu do třetí ligy je už nějaký ten pátek jasno, se odehraje v neděli. To ke svým duelům nastoupí kompletní kvartet celků, které hrají o tom, aby nemusely doprovodit již jistě sestupující Starou Říši do krajského přeboru. Ve hře jsou stále ještě dva kluby z Vysočiny.

V přímém souboji si to od 17.00 rozdají fotbalisté Tasovic se Speřicemi. Karty jsou rozdané jasně, vítěz tohoto duelu bude slavit jistotu záchrany. „Chceme využít dobré pohody v týmu a v Tasovicích zvítězit. Opět budeme sázet na osvědčenou a úspěšnou taktiku zabezpečené obrany a rychlých protiútoků,“ prozradil lodivod TJ Dálnice Jiří Holenda.

Ani šest bodů nemusí stačit. Fotbalisté Pelhřimova je i přesto potřebují získat

V ten samý čas odstartují i zbylé dva zápasy „namočených“ celků. Fotbalisté předposledního Pelhřimova jedou na půdu Staré Říše, kde nemohou brát nic jiného než tři body. „Náš úkol zní jasně, z posledních dvou utkání udělat šest bodů. Jen to nás může v divizi zachránit,“ neskrýval trenér FK Maraton Richard Zeman.

Oba zmíněné mančafty z Vysočiny budou také jistě držet palce favorizovanému Lanžhotu, aby v současně hraném duelu neponechal nic náhodě a v domácím prostředí zdolal čtrnáctou Břeclav. Hlavně pro Pelhřimov by to byla vítaná pomoc.

MS DIVIZE D – 29. KOLO

PÁTEK: VELKÁ BÍTEŠ – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (17.30), VELKÉ MEZIŘÍČÍ – HAVLÍČKŮV BROD (18.00).

SOBOTA: Líšeň B – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (11.00).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – SLAVOJ POLNÁ (10.15), HUMPOLEC – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (15.00), Lanžhot – Břeclav, Tasovice – SPEŘICE, STARÁ ŘÍŠE - PELHŘIMOV (vše 17.00).