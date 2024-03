Dvaadvacátý ročník krajského přeboru Vysočiny vyhraje na 99 procent klub, kterému se to v dosavadní historii ještě nepodařilo. Kdo to bude? To budeme vědět nejpozději v neděli 16. června, kdy bude letošní soutěžní ročník u konce.

Po podzimu jsou na čele překvapivě, ale naprosto zaslouženě fotbalisté SK Huhtamaki Okříšky. Ti ale své ambice ani přes nečekaný úspěch nemění. „Pořád tvrdím to samé, co během podzimu i po jeho konci. Jsme velice rádi za to, kde jsme, hodláme dál čeřit vody na špici, ale to je všechno,“ usmíval se kouč Okříšek Vladimír Hekerle.

To o bod druhá Fotbalová škola Třebíč hovoří jinak. „Na jaře se budeme snažit postoupit. Pracujeme na tom, abychom byli dál na vítězné vlně, i sami hráči chtějí do divize. Záleží jen na nás, jak to zvládneme. Tlačení ale do ničeho nejsme,“ zdůraznil trenér Fošky Tomáš Franěk.

O největších konkurentech má jasno. „Určitě Chotěboř s Kamenicí. Rozhodovat budou momentální forma, naladění, ale také potřebná dávka štěstí. Během podzimu už jsme se někam posunuli, měli bychom ty zkušenosti zúročit,“ dodal Franěk.

Podobná slova zaznívají také z tábora třetí Chotěboře. „Hodláme se poprat o přední příčky, klidně i o tu nejvyšší. Pokud by postup vyšel, byli bychom rádi, ale žádný tlak od vedení necítíme. Největším favoritem je rozhodně Třebíč, ať už kvalitou kádru, tréninkovou morálkou, ale také zázemím. My s Kamenicí máme podobnou startovací čáru,“ přemítal lodivod Chotěboře Martin Jakeš.

Ten by se vůbec nezlobil, pokud by se rozhodovalo v předposledním kole, kdy do Chotěboře dorazí FŠ Třebíč. „Moc bych si to přál. Už jen kvůli divákům, protože o takový zápas by byl velký zájem, pro fotbal by to bylo jen dobře. Třeba se to povede,“ pousmál se Jakeš.

Čtvrtým do party jsou fotbalisté Kamenice nad Lipou. Ti ztrácí na lídra tři body. „Postup pro nás není ultimativním cílem. Pro mě je favoritem Třebíč, my chceme čeřit vodu na špici co nejdéle a pak uvidíme, co z toho vzejde,“ komentoval to kormidelník Kamenice Zbyněk Jaroš.

Celek z Pelhřimovska může mít velkou výhodu v tom, že ze třinácti kol hraje hned desetkrát! doma. „To může být výhoda, ale i nemusí. Každý týden hrát doma, to jsou stále stejné nároky. Každý očekává, že vyhrajete a ty zápasy se mohou lidem z blízkého okolí přejíst. Zajíci se počítají až po honu, sám jsem zvědavý, jak to zvládneme,“ řekl Jaroš.

Na opačném pólu tabulky je největším adeptem na sestup poslední rezerva Velkého Meziříčí. Ta na podzim ani jednou nevyhrála.

Pokud ale z divize spadne jeden či dva týmy z Vysočiny, navýší se o stejný počet sestupujících situace i v přeboru. „Jsem připravený, že z divize spadnou dva, proto je naším cílem pro jaro skončit nejhůře jedenáctí. Jen to pro nás znamená jistotu záchrany,“ přiznal trenér předposlední Bystřice nad Pernštejnem Pavel Procházka.