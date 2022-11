Jejich kádry mají kvalitou určitě na klidný střed tabulky, přesto půjdou do jarních odvet v ohrožení sestupem. A to přitom letos, kvůli schválenému rozšíření čtvrté nejvyšší soutěže, tentokrát sestoupí ze tří moravských skupin pouze jediný klub!

Příčina až dvanáctého místa havlíčkobrodského Slovanu je při pohledu na tabulku jasná. Pouze osm vstřelených branek za třináct kol, to je příšerná bilance. Sobotní domácí prohra 0:4 proti nováčkovi z Bohunic to jen potvrdila.

Trenér Slovanu to ostatně potvrdil. „Sobotní zápas, to byl naprosto přesný obraz toho, co nás provázelo po celý podzim. Myslel jsem si, že jsme se před týdnem trošku zvedli, protože v Tasovicích jsme spíše dva body ztratili. Ale nebyla to pravda,“ mračil se kormidelník Havlíčkova Brodu Jindřich Adamec.

Navíc jeho ovečky vyrábí v defenzivě až triviální pochybení. „Už po pár minutách chyboval v rozehrávce náš stoper, útočník Bohunic mu vypíchl balon a otevřel skóre. To byl příklad situace, které nás provázely a srážely po celý podzim. Po čtvrthodině to bylo už o dva góly a tým šel psychicky na dno,“ popisoval kouč Slovanu.

Poločas 0:3, sedm minut před půlí šel navíc předčasně pod sprchy gólman domácích Soukal. „Bylo nesmírně těžké hráče o půli motivovat, v kabině všichni seděli s hlavami u kolen. Každý si uvědomoval, že jsme dosud vstřelili zoufalých osm branek, nebyla proto žádná síla se pokusit nepříznivý průběh zápasu nějakým způsobem zvrátit,“ vysvětloval.

Po pauze se tak utkání už jen dohrávalo. Celek z jihu Moravy přidal ještě jednu branku a radoval se z vysoké výhry 4:0.

Podzim tak skončil pro Havlíčkův Brod velkým rozčarováním. „Obrovské zklamání, nic jiného se k tomu nedá říci. Všechno zlé ale bývá i k něčemu dobré, víme aspoň, na co se zaměřit, co tomu týmu chybí. Myslím si, že má kvalitu na to, aby se v tabulce pohyboval někde jinde. Bohužel nám chybí lídři na ose hřiště,“ poznamenal Adamec.

Ještě o bod a jedno místo v tabulce hůře zakončili podzim fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. Ti se s ním rozloučili domácí páteční prohrou 2:3 v derby se Žďárem nad Sázavou.

Po první půli, kdy bylo skóre nerozhodné 1:1, to však vypadalo, že by k zisku bodů nemuselo být daleko. „Kdyby nám to více lepilo, třeba bychom odskočili na dvoubrankové vedení. První půle od nás nebyla špatná, ale Žďár měl více ze hry,“ uznal kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Jenže nástup do druhé půle jeho ovečky totálně zaspaly. FC Žďas dvakrát skóroval a to ještě další tutovky zahodil. Naopak domácí byli ve velkém útlumu. „Žďáru jsme to usnadnili, pak se zápas těžko dohání. Až snížení na 2:3 nás probudilo, ale do konce zápasu už zbývalo jen málo času,“ postýskl si.

Uplynulý půlrok si v Bystřici musí podrobně rozebrat. „Tréninková účast se hodně zlepšila, bodů je přesto málo. Musíme si k tomu sednout a zamyslet se, proč podzim z naší strany vypadal tak, jak vypadal. Přitom jsme tým do kvality i šířky dostatečně posílili,“ přemítal Veselý.