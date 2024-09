A v sobotu své střelecké trápení konečně prolomila, když celek z Jihlavska zdolala vysoko 5:1! Tak jednoznačný zápas to ale rozhodně nebyl. „Polná šla do vedení a poté si v první půli vytvořila další čtyři stoprocentní tutovky. Ty ale její hráči neproměnili a my dokázali vyrovnat,“ popisoval kouč Fošky Tomáš Franěk.

Po pauze už na hřišti dominoval nováček 4. ligy. „Udělali jsme změny v rozestavení, na něž domácí vůbec nezareagovali. Na rozdíl od Polné jsme my dokázali vytvořené šance proměnit, takže z toho byla nakonec jednoznačná výhra,“ usmíval se po premiérové výhře Franěk.

Rozhovor s trenérem Fotbalové školy Třebíč, o příčinách dosavadních neúspěchů, o tom, proč po postupu tým spíše oslabil, ale i na téma, proč za žádných okolností nehodlají ustoupit z nastoupené cesty, přinese Deník uprostřed tohoto týdne.

Dalším velkým magnetem kola bylo okresní derby mezi fotbalisty Ždírce nad Doubravou a Havlíčkova Brodu. To rozhodla ve prospěch Tatranu jediná branka po standardní situaci. „Bylo to takové typické derby, spíše hodně bojovnosti a nasazení, moc šancí k vidění nebylo. Ale zvládli jsme to, tři body jsou hodně cenné,“ pochvaloval si kormidelník Ždírce Petr Nedvěd.

V největší příležitosti hostujícího Slovanu neuspěl kanonýr Vopršal. „Ráďa Matulka využil chyby gólmana, sebral mu balon a naservíroval mi ho zpětnou nahrávkou na úroveň penalty. Já ale bohužel branku, do níž zaskočili dva obránci domácích, přestřelil,“ sypal si popel na hlavu Vopršal.

Na čele tabulky 4. ligy se ani po šestém kole nic nezměnilo. Velká Bíteš doma zdolala Bohunice 2:1, fotbalisté Nového Města na Moravě si poradili s Břeclaví 2:0. Oba mančafty tak dál bez ztráty bodu vévodí tabulce.

Gólman Vrchoviny Petr Šmída udržel už počtvrté za sebou čisté konto, jeho série neprůstřelnosti trvá již 427 minut. „Cítím, že mám formu, v brance jsem od toho, abych klukům pomohl,“ culil se kapitán Nového Města. Rozhovor s ním přinese Deník čtenářům ve středu.

Na předposlední příčku tabulky klesly po prohře 0:3 ve Velkém Meziříčí Speřice. Naopak celek z města pod dálničním mostem se ziskem tří bodů posunul do klidného středu tabulky. Tři body si připsali také fotbalisté Žďáru nad Sázavou, kteří penaltovým zásahem Nedvěda zdolali před vlastními fanoušky ambiciózního nováčka z Kuřimi 1:0.

Fotbalisté Vrchoviny (v modrém) doma zdolali Břeclav (v bílém) 2:0. | Video: Deník/Tomáš Pohanka

