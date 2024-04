Premiérová výhra se však vůbec nerodila lehce. Nedělní soupeř Humpolce totiž odstartoval jaro výborně. Ze čtyř předchozích utkání třikrát zvítězil a body odevzdal pouze vedoucí juniorce Zbrojovky Brno.

A slova kouče klubu z „Hliníkova“ města to jen potvrdila. „Určitě to pro nás nebylo jednoduché utkání. Nejde je o kvalitu Ždírce, protože každý zápas v této soutěži je velice těžký,“ potvrdil Veselý.

Po čtyřech duelech bez výhry a zisku jediného jarního bodu došlo v sestavě Humpolce ke změnám. „Několik jsme jich provedli. Ale hlavně nám pomohl návrat zkušeného stopera Martina Pechy. Naší defenzivě to moc pomohlo,“ přiznal.

Klíčové okamžiky zápasu přišly v úvodní čtvrthodině druhé půle. Hostující Tatran šel nejprve po vyloučení Novotného do deseti, za dalších pět minut vstřelil kapitán Humpolce Šerý vítězný gól. „Naše vedení přišlo po krásné akci a bylo naprosto zasloužené. Myslím, že do šedesáté minuty jsme hráli velice dobře,“ těšilo Veselého.

Poté se ale dostavily obavy o výsledek. „Jak už to tak bývá, Ždírec se v deseti semkl, vytvořil si tlak, měl spoustu standardních situací. Oni mají velice zkušené mužstvo, měli jsme s nimi problémy,“ neskrýval.

Nebylo se ovšem příliš co divit. Nejednou se totiž klubu z Pelhřimovska na jaře stalo, že ztratil slušně rozehraný zápas. „Jakmile jsme vstřelili gól, nastalo to, co se trošku dalo očekávat. Hráči se začali bát o výsledek. Bylo to vidět, ztráceli jsme až příliš balonů a tím dostávali soupeře do hry,“ všiml si.

Že by mu spadl velký kámen ze srdce ovšem kormidelník A.F.C. odmítl. „Myslím, že se ulevilo spíše hráčům. Rozhodně z nich díky první jarní výhře spadl onen pomyslný balvan. Bylo vidět, že na nich leží určitá deka, protože jsme z těch předchozích duelů rozhodně měli na více než jen na jediný bod,“ prozradil.

Do závěrečné třetiny letošní divizní sezony vstupují fotbalisté Humpolce na devátém místě. „Do jara jsme vzhlíželi optimisticky, chtěli jsme se dál pohybovat kolem šestého místa. Myslím, že by to mohlo být reálné, ale čekají nás těžcí soupeři. Budeme se prát o co nejlepší pozice,“ zdůraznil Veselý.