To se povedlo s velkým předstihem, protože Ždírec prožil výborné jaro. „Z obou stran byla s průběhem jara spokojenost, takže jsme se ještě před koncem minulého ročníku s vedením Tatranu domluvili, že budu na lavičce pokračovat i v další sezoně,“ sdělil s úsměvem na tvářích Petr Nedvěd.

Ještě před koncem loňské sezony se ale dozvěděl velkou nepříjemnost. Útočník Matěj Vopršal, hlavní střelecké eso fotbalistů Ždírce posledních sezon, přestoupil do konkurenčního Havlíčkova Brodu. „Je to pro nás určitě oslabení, ale s tím už se nedá nic dělat. Matěj nám na konci května říkal, že ve Ždírci zůstane, na začátku přestupového okna ale zmínil, že vyjednává o možném přestupu. No a nakonec podal v poslední den zmíněného okna přestup do Havlíčkova Brodu,“ popisoval lodivod Tatranu.

Bylo to tedy nečekané překvapení? „Samozřejmě jsme to tak nějak tušili, ale s Vlastou Legátem, který má v klubu tyto věci na starosti, jsme se hned na začátku domluvili, že nepůjdeme do žádných přestřelek. Vzali jsme to jako fakt a čekali, jak celá ta anabáze dopadne. Abych řekl pravdu, jakmile nám Matěj řekl, že vyjednává o přestupu, přestali jsme to řešit a čekali jen na konečný rezultát,“ naznačil.

Nahradit takového střelce přitom nebude jednoduché. „Musíme Vopršalových pět jarních gólů, ale i celkově jeho přínos pro ofenzivu, nějak nahradit. Zkusíme někoho přivést, ale samozřejmě víme, že to je skoro nesplnitelný úkol. Hráčů je málo, o kvalitních útočnících to platí dvojnásob. Když už se někdo nový objeví, je o něj okamžitě zájem,“ přemítal Nedvěd.

Navíc to není jediný odchod. „Stoper Vojta Gregovský zamířil do pražské Admiry. On by ale u nás stejně nezůstal, protože byl hráčem Chrudimi, kam se měl v létě vracet. O žádném dalším odchodu nevím,“ prozradil.

Nahradit ztrátu obránce bývá obecně jednodušší než v případě koncového útočníka. „Na stopera máme hráče vytipované, ale budeme ten post schopní zalepit i z vlastních zdrojů. U útočníka je to samozřejmě těžší, ale něco už i zde předjednaného máme. Nechceme se ale pouštět do nějakých finančních harakiri, uvidíme, jak to dopadne,“ komentoval.

Pokud se nepodaří Ždírci získat typologicky podobného forvarda Vopršalovi, asi bude muset upravit herní styl. „Asi ano, protože dalšího takového útočníka, jakým je Matěj, v kádru nemáme. Máme tu rychlostní typy, ale spíše menšího vzrůstu,“ přiblížil.

Už v pátek 12. července pak čeká fotbalisty Tatranu první přípravný duel, od 17.30 se představí na hřišti Nové Vsi, Nedvědova předchozího působiště. „V létě je na přípravu tradičně velice krátká doba. V plánu tak máme jen dva přípravné duely, pak nás čeká předkolo MOL Cupu a už půjdeme na první mistrovský zápas. Musíme se s tím ale vyrovnat stejně jako všichni ostatní,“ zdůraznil Nedvěd.