Hráči Humpolce už sehráli podobný duel před týdnem na stadionu Bystřice. A dopadlo to hodně neslavně, debaklem 1:6. „Trošku se bojím, abychom Starou Říši také nenakopli,“ přiznal trenér Humpolce Lukáš Staněk.

Jak vyzrát na krajského rivala? „To je hrozně těžká otázka. Nám pomůže dobrý výsledek, k němuž musíme nějakým způsobem dokráčet. Je třeba lépe číst hru, lépe spolupracovat, ale hlavně musíme začít dávat góly,“ zmínil současný nejpalčivější problém klubu z města u dálnice D1.

Jeho ovečky totiž v odehraných pěti utkáních vstřelily pouhé tři branky. Horší je v této statistice pouze poslední Polná. „Pomohl by nám i nějaký ušmudlaný gól. Jednou už je potřeba, abychom zápas kontrolovali a ne pořád doháněli nepříznivé skóre,“ zdůraznil.

Od Staré Říše očekává vyzrálý výkon. „Zatím se taky trápí, asi mají personální problémy. Doma předělávají hřiště, proto hrají všechny zápasy venku. Ve svém středu ale mají kluky se zkušenostmi z vyšších soutěží. Hrajeme doma, proto bychom už konečně měli zvítězit,“ burcoval Staněk.

Stará Říše je na tom jen o málo lépe než její nedělní soupeř. Konkrétně o jedno místo v tabulce a dva body. Pod oběma celky je ovšem už jenom poslední Polná. „Za mě už je to boj o záchranu. Co povede k úspěchu? Musíme dát více branek než náš soupeř,“ odlehčeně začal trenér klubu z Jihlavska Luděk Kovačík.

Jeho svěřencům se zatím nedaří přetavit solidní tréninkovou práci do mistrovských utkání. „Nejsme v herní pohodě. Na tréninku to klukům docela jde, ale při utkáních to pak neprodáme, což je škoda. Je to v našich hlavách, potřebujeme se přenést přes ten psychický blok, který teď máme,“ poznamenal.

Na druhou stranu má pro nevyrovnanost výkonů svých hráčů slova pochopení. „Jsou to vesměs mladí kluci a nedokážou se s tím vyrovnat. Současně však věřím, že už se konečně zvedneme,“ potvrdil.

Nedělního soupeře Kovačík podle svých slov letos ještě neviděl. „Úplně nevím, co od něj čekat. Výsledky sice nemají dobré, ale každý zápas je jiný, podle toho se dá cokoliv jen těžko usuzovat,“ krčil rameny.

To, že budou hrát na hřišti soupeře, za nevýhodu nepovažuje. „Od soupeře čekám bojovnost, ale také to, že budou ve větší nervozitě než my, protože hrají doma. V tom bychom mohli mít menší výhodu,“ přemítal Kovačík.

Program 6. kola MS divize D:

SOBOTA: ŽDÍREC N. D. – Břeclav (13.00), HAVL. BROD – Start Brno, SLAVOJ POLNÁ – Hodonín (oba v 16.00).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – ŽĎÁR N. S. (10.15), HUMPOLEC – STARÁ ŘÍŠE, Tasovice – BYSTŘICE N. P., VELKÁ BÍTEŠ – Lanžhot (vše v 16.00).