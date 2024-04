Stále více do roviny teorie se začíná posouvat možnost toho, že by se fotbalisté Staré Říše zachránili v moravskoslezské divizi D. Sobotní domácí prohra 0:2 s Lanžhotem tento stav jen potvrdila. „Neklape nám součinnost ve hře, příliš kazíme,“ lakonicky poznamenal kouč posledního celku tabulky Lukáš Staněk.

Ten přiznal, že už prakticky každý zápas, k němuž nyní jeho ovečky nastupují, má přízvisko existenční. „Je to tak, nemá cenu si nic nalhávat. Každý se může podívat na tabulku, jak jsme úspěšní,“ potvrdil Staněk.

Nemluví do větru. Vstup do jarní části přitom vypadal nadějně. Remíza s Havlíčkovým Brodem a výhra v Břeclavi dostaly celek z Jihlavska na dostřel nejbližším celkům v tabulce. Po sérii pěti porážek v řadě je však Stará Říše pořádně ukotvená na poslední příčce divizní tabulky.

Jak z toho ven? „To kdybych věděl. Výsledky neděláme, nevidím něco, co by nás zvedlo. Neklape nám součinnost ve hře, příliš kazíme a lehce odevzdáváme balony soupeři. Neustále jsme tak pod tlakem,“ postýskl si.

Že by však před poslední čtvrtinou letošní zápasové porce už záchranářské boje odepsali, to ve Staré Říši odmítají. „Nálada v kabině samozřejmě není dobrá, ale naděje umírá poslední. Je to sice omletá fráze, ale dokud bude nějaká šance, budeme se prát,“ zdůraznil lodivod mančaftu z jihlavského okresu.

Právě psychickou pohodu nyní u svých svěřenců nejvíce postrádá. „Stačí srovnání s týmy, které jsou nám tabulkově blízko. Třeba Speřice staví na partě a soudržnosti, takže vzájemný zápas na jejich menším hřišti prostě odbojovaly. S Tasovicemi to byl u nás vyrovnaný zápas, kde se projevil rozdílový hráč na straně soupeře, který dokázal dát branku. My takového nyní nemáme,“ prozradil.

Právě dva týdny starou domácí prohru s celkem z jihu Moravy považuje Staněk za klíčovou. „Z toho utkání jsme nějaký bod vytěžit měli. Jenže on odrazil naše schopnosti, nemáme teď dobře poskládaný mančaft.“

Daleko k bodům měla Stará Říše i v sobotu, když druhému Lanžhotu podlehla 0:2. „Rozhodla vyšší kvalita soupeře. Ačkoliv jsme se právě na to připravovali, hned ve čtvrté minutě jsme inkasovali. Ve druhé půli se hra malinko vyrovnala, ale my jsme snad ani netrefili branku,“ krčil rameny.

Jednu z posledních šancí na zvrat bude mí poslední tým divizní tabulky v neděli, kdy zavítá na stadion Velkého Meziříčí. „Bude to otevřený zápas, ale zcela upřímně to v naší situaci nevidím moc příznivě. Ale je to jen na nás, sami se nám body do tabulky nepřipíšou,“ hořce se pousmál Staněk.