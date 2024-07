První předkolo se odehraje v neděli 21. července a hned nabídne po letech pikantní derby klubů z měst, kde to před lety při vzájemných duelech v divizi i ve třetí lize pořádně jiskřilo. Do Třebíče totiž dorazí fotbalisté z Velkého Meziříčí.

Fotbalová škola Třebíč, divizní nováček, si účast v českém poháru zajistila hned nadvakrát. Nejprve zmíněným postupem do čtvrté ligy, o pár dnů později pak také suverénním triumfem v loňském ročníku krajského poháru.

Proti Velkému Meziříčí bude mít výhodu domácího prostředí. U hostujícího celku to bude hned ostrá soutěžní premiéra pro nového trenéra, který nahradí na vlastní žádost po pouhém půlroce u mužstva odcházejícího Milana Volfa.

Ve městě pod dálničním mostem z toho ale příliš velkou radost nemají. „Před rokem, když jsme sestoupili ze třetí ligy, nás, k našemu nemilému překvapení, nalosovali už do prvního předkola. Prý jim to tehdy na svazu nějak nevycházelo, ale že nám to za rok určitě vrátí. No a vrátili nám to tak, že hrajeme zase první předkolo,“ hořce se pousmál předseda FC Velké Meziříčí Jan Šimáček.

A hned také vysvětlil důvody menšího rozladění. „Před rokem nám to udělalo v letní přípravě velkou paseku a letos se to opakuje. Počítali jsme, že začneme druhým předkolem, což by pro nás byla generálka na nový divizní ročník. Takhle ji nemáme jistou, navíc na termín zápasu s Třebíčí už jsme si domluvili přípravný duel,“ zlobil se Šimáček.

Vítěz souboje Třebíče s Meziříčím vyzve před vlastními fanoušky ve druhém předkole Bohunice. Doma hrají také, shodně proti klubům ze třetí ligy, fotbalisté Žďáru nad Sázavou a Havlíčkova Brodu. Prvně jmenovaní se utkají s Blanskem, na Slovan čekají Rosice.

Dojde i na menší krajské derby, to do Ždírce nad Doubravou, zavítají hráči Humpolce. Na stadion soupeře zajíždí novoměstská Vrchovina, buď zamíří do Rousínova, nebo do Kuřimi.

MOL CUP – LOS 1. A 2. PŘEDKOLA

1. PŘEDKOLO (21. 7. V 17.30): FŠ TŘEBÍČ – VELKÉ MEZIŘÍČÍ.

2. PŘEDKOLO (28. 7. v 17.30): ŽĎÁR N. S. - Blansko, HAVL. BROD – Rosice, ŽDÍREC N. D. - HUMPOLEC, FŠ TŘEBÍČ/VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Bohunice, Rousínov/Kuřim – NOVÉ MĚSTO N. M.