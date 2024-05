O něco přiživit malou naději mohl beznadějně poslední celek čtvrté ligy sobotním domácím duelem proti Žďáru nad Sázavou. To by ale Stará Říše musela naplno bodovat. Jenže po remíze 2:2 se body dělily.

Přesto Staněk viděl pozitiva. „Diváky zápas musel bavit. K vidění byla spousta šancí na obou stranách, hrál se otevřený a koukatelný fotbal. Bohužel máme problémy s produktivitou, ta nás pořád trápí,“ postýskl si.

„Opět se jen a jen potvrdilo, jak se na každou vstřelenou branku velice nadřeme. Pár minut před koncem to po druhé brance Žďáru vypadalo, že odejdeme s prázdnou, ale šťastně jsme ještě vyrovnali. Remíza zápasu slušela, nám se herně vcelku vydařil.“

Ačkoliv nic nevypouští, realitu si ve Staré Říši dobře uvědomují. „Budeme hrát naplno až do konce, to se musí. Minulý týden jsme se bavili, že už máme jen teoretickou naději. Před Žďárem jsme se snažili situaci odlehčit tím, že už nemáme co ztratit, ale už jsme se sestupem tak trošku smíření. Někdo poslední být musí, asi to odneseme my,“ přemítal trenér Říše.

Nebudou se v posledních pěti kolech v kabině už spíše připravovat na následující ročník? „V klubu se počítá s tím, že se tu bude hrát krajská soutěž. Ale každý zápas do konce sezony budeme chtít vyhrát, abychom si trošku spravili reputaci. Dvě výhry za celý ročník, to je opravdu hodně málo,“ zdůraznil Staněk.

Případné odchody se zatím neřeší. „Opravdu ještě nikdo nic neřekl v tom smyslu, že by po sestupu chtěl odejít. Alespoň za námi trenéry s tím nikdo nepřišel. Stát se samozřejmě může všechno, ale já žádné signály nezaznamenal,“ potvrdil.

A co jeho setrvání na lavičce Staré Říše? „O tomhle si musím nejdříve promluvit s mým kolegou na trenérském můstku, to je první věc. Zadruhé musí být o mé služby zájem ze strany klubu. A zatřetí jde o to, s jakým kádrem se do příští sezony půjde. To jsou klíčové aspekty které mohou mé rozhodnutí ovlivnit. Nicméně bych se asi úplně nebránil ani tomu, kdybych fotbal nějakou chvíli nedělal,“ nechal si Staněk otevřená pomyslná vrátka.