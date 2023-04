Obavy, potom koncert. Čtyřmi góly do sítě béčka Žďáru rozhodl duel 1. A třídy ve prospěch…

O něco málo více než úvodní třetinu jarní porce třinácti kol za sebou mají fotbalové kluby v moravskoslezské divizi D. Ideální příležitost k tomu se podívat podrobněji na to, jak si vede devítka klubů z Vysočiny v soutěži.

Podzim vyšel fotbalistům Žďáru nad Sázavou na výbornou. A v jarní části dokazují, že to rozhodně nebyla náhoda. V jejím úvodu sice ve velkém taháku podlehli vedoucímu Startu Brno na jeho půdě těsně 2:3, ale pak následovaly čtyři výhry nad kvartetem celků z Vysočiny.

Střelecky se dál daří útočníkovi Markovi Šerému, se šestnácti vstřelenými brankami nejlepšímu střelci soutěže. „Gólů sice nedáváme málo, ale naše produktivita by mohla určitě ještě lepší,“ říkal po posledních výhrách ve Staré Říši a proti Ždírci nad Doubravou trenér FC Žďas Václav Pohanka.

Ten před jarem neskrýval, že na Bouchalkách sice nikdo o postupu do třetí ligy nemluví, současně ale chce jeho mančaft favorizovanému Startu jeho vytčenou cestu co nejvíce ztížit. „Nejsme pod žádným tlakem, ale kdo by nechtěl soutěž vyhrát. Atmosféra v kabině je pozitivní, hlavně se nám letos vyhýbají zranění,“ zdůraznil Pohanka.

Další osmička celků z Vysočiny je srovnaná od sedmého až do posledního místa v tabulce. Pouze nejlepší trojice z nich ovšem může být v klidu.

Fotbalisté juniorky FC Vysočina, Ždírce nad Doubravou i Velké Bíteše mají dostatečný bodový polštář na poslední místo, které může být, jako jediné ve všech třech moravskoslezských skupinách, sestupové.

Vzhledem k tomu, že mají zápas k dobru, Bíteš dokonce dva, mohli by ještě ve zbytku ročníku zaútočit i na vyšší příčky.

Předchozí slova ovšem neplatí o zbývajícím kvintetu. V nejhorší situaci jsou fotbalisté posledního Humpolce. Ten přitom na jaře sklízí uznání za více než solidní herní projev.

Jenže co je to platné, když z toho za pět kol byl zisk jen dvou bodů. „Za naše výkony klukům nemám moc co vytknout. Bohužel selháváme při zakončení. Chybí nám v něm více klidu,“ stýskal si asistent trenéra Humpolce Pavel Štěpán.

Jelikož ve skupinách E a F mají poslední celky tabulky shodně třináct bodů, vše nasvědčuje tomu, že jediný letošní sestupující z divize (v létě se každá skupina rozšíří na 16 týmů – pozn. red.) bude ze skupiny D.

Podobná slova jako z Humpolce jsou ovšem slyšet rovněž z Havlíčkova Brodu či Bystřice nad Pernštejnem. Doposud trápící se Stará Říše si o uplynulém víkendu notně pomohla demolicí nováčka ze Speřic.

Ten má na poslední místo náskok šesti bodů, ale na jaře zatím vyšel pokaždé naprázdno. „Sice se nám výsledkově nedaří, ale věřím, že je jen otázkou času, kdy se to otočí. Žádná panika u nás nevypukla,“ říkal před utkáním ve Staré Říši kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Zřejmě klíčové v záchranářském boji budou blížící se vzájemné souboje nejhorší pětice soutěže.