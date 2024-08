Olympijské hry v Paříži, to je také pastva pro fotografy z celého světa.…

V základní sestavě pro sobotní duel ovšem hlavní ofenzivní posila, útočník Matěj Vopršal, stejně jako druhá perla útoku, Radek Matulka, chyběli. „Matěj měl drobné zdravotní problémy z pohárového zápasu proti Rosicím. Jelikož bude sezona dostatečně dlouhá, nechtěli jsme, abychom jeho stav nějak zhoršili, proto Matěj nebyl ani na lavičce,“ vysvětloval kouč Slovanu Martin Slavík.

Zato Radek Matulka byl aspoň mezi náhradníky a do utkání zasáhl v průběhu druhého dějství. „Maty měl v průběhu letní přípravy pracovní vytížení, proto musí do sezony vstoupit také polehoučku,“ sdělil kormidelník Slovanu.

Ten si alespoň mohl naostro vyzkoušet, k čemu má dostatečně široký kádr. „Kdyby byli oba dva k dispozici, bylo by to samozřejmě skvělé. V kádru ovšem máme třicítku hráčů a tak proti Humpolci hráli ti, kteří vzhledem ke svému zdraví i tréninkové docházce mohli,“ zdůraznil.

Brod vlétl do sezonní premiéry jako velká voda a z drtivého dvacetiminutového tlaku mohl vytěžit více než dvě vstřelené branky. Humpolec se posléze oklepal a ještě do pauzy dokázal snížit. Po změně stran už ve vyrovnané partii ani jedno z mužstev nevyužilo po jedné vyložené příležitosti.

S úvodní výhrou s ziskem tří bodů panovala Na Losích spokojenost. „Je to jednoznačně dobrý start a cenné body. Los totiž nemáme úplně jednoduchý, i když on asi není žádný jednoduchý. Před zápasem jsme měli nějaké bolístky, proto mě těší, že jsme vstup do sezony zvládli,“ usmíval se.

Loni pátí, k tomu posílení, jaké vlastně jsou ambice Slovanu pro letošní ročník? „Před rokem jsme po mém příchodu k mužstvu šli do sezony s výraznou pokorou. Nakonec se nám podařila i nad rámec očekávání, proto nezbývá nic jiného, než se umístěním posunout. Chceme hrát na vršku tabulky, říkat cokoliv jiného, při veškerém respektu k soupeřům, by byl alibismus,“ přiznal Slavík.