Nejtěžší úkol čeká fotbalisty Staré Říše na hřišti lídra divize. „V souboji s juniorkou Zbrojovky nemáme co ztratit, jedeme tam úplně v klidu. Třeba nás soupeř podcení,“ usmíval se předseda klubu Miroslav Nedvěd.

Nový trenér FC Žďas by si přál zahájit působení u mužstva úspěšně. „Soupeře jsem viděl, je to výborné mužstvo. Zápas pro mě bude signálem toho, jak se dokážeme poprat s týmy, které jsou na tom podobně jako my,“ sdělil Chmelík.

„To je pro mě novinka, ale věřím, že to více ublíží Žďáru než nám,“ pousmál se trenér Humpolce Lukáš Staněk.

Tím okresním bude sobotní vzájemný duel fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem a Velké Bíteše. Jeho favoritem by měla být Bystřice, která drží sérii pěti výher v řadě!

Podzimní část letošního ročníku moravskoslezské divize o víkendu vstoupí do závěrečné třetiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.