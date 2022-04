Situace, která není až tak netypická pro okresní fotbalové soutěže… „Je to určitě rarita, která patří do úrovně okresního fotbalu, možná ještě do 1. B třídy,“ neskrýval předseda FSC Stará Říše Miroslav Nedvěd.

Současně ovšem dodal, že v dnešní době to není až takový problém. „Minimálně poslední dvě dekády musí gólmani umět pracovat nohama. Dá se říci, že jsou to v podstatě stopeři. Takže se to dá zvládnout,“ pousmál se předseda FSC.

O brankářské jedničce klubu z Jihlavska to platí dvojnásob. „Máme k dispozici tři gólmany, takže se Martin při našich problémech v zimní přípravě nabídl. Dvakrát si post v poli už předtím vyzkoušel,“ sdělil.

A nevedl si vůbec zle. „Díky své robustní postavě má velkou výhodu v osobních soubojích. Od balonu ho jen tak někdo neodstrčí, vyhrává i hlavičky. Po technické stránce je to horší, ale v sobotu to odehrál solidně,“ chválil gólmana-útočníka.

Jedinou vadou na kráse byl konečný výsledek. Stará Říše prohrála těsně 0:1. „I přes slátanou sestavu jsme byli mírně lepší. Jenže jsme naše šance nevyužili a Břeclav z jediného závaru vstřelila vítěznou branku. Ale sám domácí trenér po zápase uznal, že vyhrál šťastnější tým, Bohužel na to se nehraje,“ postýskl si Nedvěd.

Vzhledem k současným problémům s řadou zraněných je velice pravděpodobné, že se jednatřicetiletý gólman Staré Říše objeví v poli také při nedělním krajském derby se Ždírcem nad Doubravou.