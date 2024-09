Jak velký balvan vám po sobotní výhře v Polné spadl ze srdce? Nebudu zakrývat, že to byla pro všechny velká úleva, jsme rádi, že se nám konečně povedlo vyhrát. Současně je třeba říci, že ačkoliv výsledek vypadá jednoznačně, nebyla to vůbec jednoznačná záležitost. V první půli jsme prohrávali, navíc Polná měla dalších pět vyložených příležitostí, které naštěstí pro nás neproměnila. A nám se podařilo do přestávky srovnat.

Po změně stran už to byla jiná káva?

Do druhé půle jsme udělali změnu v rozestavení, na což domácí vůbec nezareagovali. Převzali jsme iniciativu a to, co hráči Polné v první půli nedali, my proměnili. Ale nebylo to jednoduché, kdybychom po půli prohrávali třeba čtyři jedna, mohlo být všechno jinak.

Vstřelili jste pět branek, přitom v předchozích pěti kolech ani jednu. Čím to, že jste se dosud v koncovce tolik trápili?

V každém z těch utkání jsme měli své příležitosti, někdy dvě, jindy i pět. Nebyli jsme ale schopní realizovat to závěrečné finále. Šance jsme si vytvářeli, ale koncovka nám nevycházela.

Premiérová výhra by mohla váš mladý tým nakopnout.

První kola jsme zažívali to samé, co před rokem o patro níž. Je to pro kluky obrovský skok, ještě daleko větší než před rokem. Ti kluci se potřebovali adaptovat, čtvrtá liga je úplně jiná soutěž, daleko kvalitnější a těch pět kol trvalo, než si hráči zvykli na tempo, v jakém se hraje.

Hrály svoji roli pouze ty nezkušenosti?

Nejen ony. Současně s tím nás totiž také provázala spousta zranění. Vždyť my jsme k některým zápasům nastupovali pouze se dvěma náhradníky. Teď v Polné už jsme sice měli čtyři, ale jen dva z nich byli úplně zdraví.

Můžete být konkrétnější?

Třeba náš nejlepší střelec Tomáš Hobza má zlomené první žebro, ale i s tím chtěl v Polné nastoupit. Obrlík, který stabilně hrál ve středu pole, nám chybí, Zacha má problémy s kotníkem, Zapletal je nemocný a tak bych mohl pokračovat. Pořád se to na nás valilo a my ještě v žádném utkání nebyli kompletní. K tomu ještě brazilský stoper Gabriel stál kvůli trestu za vyloučení.

Dá se říci, že jste si tak trošku vybírali pověstnou nováčkovskou daň?

Je to tak, máme mladý tým, hráči sbírají zkušenosti. K tomu je třeba ještě dodat, že v létě odešel do třetiligového Blanska Radek Adamec, náš nejlepší hráč, který byl osobností mužstva, takže v kabině i na hřišti nám chybí. Za něj nepřišla adekvátní náhrada, takže jsme po postup do čtvrté ligy nejenže neposílili, ale spíše oslabili.

Na jakou bodovou metu chcete do konce podzimu dosáhnout?

Samozřejmě nechceme skončit poslední (směje se), ale víme, jaká je realita. Chtěli bychom být po podzimu na nesestupových příčkách a moci se připravovat „v klidu na jaro“. Bodový plán jsme si žádný nedávali, tohle my opravdu neřešíme. Jdeme zápas od zápasu, čekají nás těžká utkání, ale nějakou metu jsme si doopravdy nedali.

Teď doma narazíte na vedoucí Velkou Bíteš. To by mohl být, myslím po psychické stránce, pro hráče možná snazší duel než v Polné?

Myslím, že to bude zajímavé utkání, protože Bíteš určitě nebude nakopávat. Rozhodně nebudou hrát v nějakém bloku, čekám od nich otevřenou hru. Neřekl bych ovšem, že to bude pro kluky psychicky jednodušší zápas. Samozřejmě by bylo krásné, pokud bychom na výhru v Polné navázali, ale my ke každému zápasu, ať už předtím v páté lize, nebo i tady, přistupujeme úplně stejně. Neřešíme, zda proti nám nastoupí Lanžhot, Velká Bíteš či Polná. Z našich principů, taktiky i stylu neustupujeme za žádných okolností. A je navíc úplně jedno, zda tři nula vedeme, nebo pět nula prohráváme.