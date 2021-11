Konečný výsledek jejich sobotního vzájemného utkání jakoby jen potvrdil jejich předchozí výsledky. Souboj dohrávaného 1. kola moravskoslezské divize D mezi fotbalisty Ždírce nad Doubravou a Humpolcem skončil nerozhodně 1:1.

V sobotním krajském derby mezi domácími fotbalisty Ždírce nad Doubravou (ve žlutém) a Humpolcem (v pruhovaném) se body dělily. | Foto: Jaroslav Loskot

Při pohledu na zápasové statistiky by si každý musel říci, že se jednalo o extrémně tvrdé utkání. Důvod? Tucet žlutých karet, navíc po jedné červené na každé straně. „Nemyslím si, že by to bylo nějak tvrdé utkání. Žluté karty vyplývaly spíše ze špatného vyhodnocení situace jednotlivými hráči, kteří pak často zbytečně faulovali,“ sdělil kouč Humpolce Lukáš Staněk.