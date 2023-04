Obavy, potom koncert. Čtyřmi góly do sítě béčka Žďáru rozhodl duel 1. A třídy ve prospěch…

Byl to zápas, který měl výrazně napovědět o tom, jak bude v moravskoslezské divizi D vypadat další průběh záchranářských bojů. Prohra Staré Říše 1:2 v Humpolci celou situaci dál zamotala.

Karty byly před soubojem 19. kola rozdané jasně. Poslední Humpolec potřeboval konečně naplno bodovat. Naopak výhra by pro hosty znamenala takřka jistotu záchrany.

Prohra 1:2 ale znamená opak. „Předvedli jsme malé nasazení i touhu po dobrém výsledku. Humpolec chtěl vyhrát více než my, to rozhodlo,“ postýskl si kouč Staré Říše Lukáš Staněk.

OBRAZEM: Fotbalisté Radešínky se konečně chytli, odskákali to Kladiváři z Hamrů

Absence bojovných typů, to je to, co jeho celek nejvíce trápí. „Třeba takový hráč, jakého má Humpolec v Šerém. Vítězná povaha, která dokáže ostatní vyburcovat,“ všiml si.

I tak ale neměla Říše daleko k zisku aspoň bodu. „Góly padaly po chybách. Oni nás potrestali dvakrát, my je jen jednou. Nedlouho před koncem pak při rozehrávce fatálně zaváhal gólman Humpolce, ale Růžička, který jinak patřil k těm lepším na hřišti v našem týmu, balon zbrkle vystřelil vedle,“ mračil se.

Odstup od svého sobotního přemožitele se tak Staré Říši ztenčil na čtyři body. „Sami jsme se opět dostali pod tlak. Nevím proč, ale na hřištích soupeřů jsou naše výkony poloviční,“ přemítal Staněk.

Naproti tomu po první jarní výhře bylo v kabině Humpolce slyšet velké oddechnutí. „O naší výhře rozhodla především dobrá první půle. Po ní jsme mohli vést i vyšším než jen jednobrankovým náskokem,“ komentoval trenér A.F.C. Roman Veselý.

Glosa Tomáše Pohanky: „Čistí“ jako lilie

Jeho ovečky bezezbytku splnily předzápasový plán. „Eliminovali jsme rozehrávku Kryštůfka a ve hře i špílmachra Svobodu. I když po naší chybě hosté po pauze vyrovnali, vzali jsme si vedení rychle zpět,“ ocenil.

S druhou půlí už ale Veselý tak spokojený nebyl. „Byl to spíše boj, který se mi moc nelíbil. Naše radost po důležité výhře ale byla veliká.“

Co zisk tří bodů znamená pro vývoj v tabulce? „Pořád jsme na posledním místě. Je to pro nás ale vzpruha, budeme bojovat dál,“ bojovně dodal lodivod Humpolce.