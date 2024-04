Doslova jako den a noc se liší výsledky, jakých dosáhli v úvodu podzimu a jara tohoto ročníku moravskoslezské divize D fotbalisté Humpolce. „Beru to střízlivě, máme mladý kádr, trošku se to dalo čekat,“ neskrýval pro Deník kouč A.F.C Roman Veselý.

Fakta hovoří jasně. Po čtyřech podzimních kolech měl Humpolec na kontě devět bodů a atakoval čelo tabulky. Ze stejného počtu jarních zápasů naopak vytěžil pouze chuďoučký bodík za úvodní remízu v domácím derby s Pelhřimovem.

V tabulce tak následoval pád až na desátou příčku. „Určitě to od nás není žádné terno, spokojení být rozhodně nemůžeme. Vstup do jara se nám nepodařil, budeme se snažit situaci vylepšit,“ potvrdil Veselý.

Přitom výkony v prvních dvou utkáních proti Pelhřimovu a Polné nebyly špatné. „Myslím, že právě ony nás srazily. Mužstvo v sobě mělo, že je zvládne, což se nestalo. Následně to pak nechalo na psychice kluků stopu. Jasně se to projevilo v dalších zápasech proti Havlíčkovu Brodu a především naposledy v Břeclavi,“ všiml si.

Z jihu Moravy se fotbalisté klubu z „Hliníkova města“ vrátili s prázdnou po vcelku jednoznačné porážce 1:4. Přitom Břeclav do té doby na první jarní bodový zisk marně čekala. „Sice jsme se na utkání detailně připravovali, ale realita byla jiná,“ postýskl si lodivod Humpolce.

Jeho svěřencům nevyšel vstup do zápasu. Už po dvaceti minutách totiž prohrávali dvoubrankovým rozdílem. „Nejprve jsme si smolně vstřelili vlastní gól, za dalších pár minut střelou z velké dálky Břeclav zvýšila. Tím jsme domácí dostali na koně,“ mrzelo Veselého.

Podobné momenty tým sráží níž a níž. „Náš největší současný problém je v tom, že dostaneme gól a zamává to s námi. S tím se ale kluci musí naučit žít. Psychika je nyní největší překážkou. Góly dávat umíme, šancí si pořád vytváříme dost, ale je to o našich hlavách,“ připomněl.

Pro slabší momenty celku ovšem má zkušený kouč pochopení. „Beru to střízlivě. Máme mladý kádr, chceme být konkurenceschopní a na podzim se nám skoro všechno vydařilo. Naopak nyní není úplně pohoda, když nemáte v kabině zkušené hráče, může se to stát. Tak trošku se to dalo čekat,“ uznal.

Šanci na reparát budou mít fotbalisté Humpolce v nedělním odpoledni, kdy před vlastními fanoušky přivítají od 15 hodin rozjetý Ždírec nad Doubravou. „Potřebovali bychom nějaký impuls, který by nás nakopl. Třeba ubráněná situace, nebo naopak rychle vstřelený gól, o tom to bude. Proti Ždírci, který má velikou kvalitu, to nebude jednoduchý úkol, to dobře víme,“ dodal Veselý.