První trénink zimní přípravy absolvovali fotbalisté Havlíčkova Brodu druhé lednové pondělí. A už bez dvojice útočníků Jindřicha Kučery a Jana Žily. „U Kučery šlo z Rakouska o těžko odmítnutelnou nabídku. A Žila už před časem avizoval, že také zamíří do země našich jižních sousedů,“ krčil rameny Soural.

Nalézt náhradu za oba hráče, kteří na podzim zaznamenali šest, resp. pět branek, nebude jednoduché. „Řešíme to, ale v zimním období, kdy potřebujeme také souhlas mateřského oddílu, je to složitější. S hráči pak můžeme být domluveni jak chceme, ale není to nic platné,“ postýskl si.

Posily už by ale kormidelník Havlíčkova Brodu vyhlédnuté měl. „Jsme v první fázi jednání, kdy jsme si s těmi hráči něco nastínili. Jeden hráč je z divize, druhý pak ze třetí ligy. Sice jsou typologicky jiní než Žila s Kučerou, ale kvalitu mají. Navíc mají blízko k Havlíčkovu Brodu, což je součástí naší filosofie, aby měli ke klubu vazbu.“

Soural věří, že už jej další podobné nepříjemné překvapení nečeká. „Doufám, že další odchod nebude, ale už jsem tu za tu dobu zažil tolik nečekaných rozhodnutí, že raději nic neplánuji. Důležité pro naše jarní cíle bylo udržet stávající kádr, to se však nepodařilo. Nikoho pouštět nechceme, ale s Rakouskem je to bohužel neřešitelná situace,“ mračil se.

Doplnění z vlastních řad samozřejmě také přichází v úvahu. V Havlíčkově Brodě ovšem první tým spolupracuje s rezervním mančaftem neustále. „Máme hráče naší juniorky neustále na očích. Pokud nás tak v sezoně někdo zaujme, dostane příležitost. Takže to není tak, že bychom jednou za půlroku někoho vytáhli do áčka na zkoušku. I ten poslední hráč juniorky trénuje každý týden s hráči jako jsou Kučera, Žila či Turek,“ popisoval.

Čtyřikrát týdně se budou při nabírání především fyzické kondice nyní scházet fotbalisté havlíčkobrodského Slovanu. „Jak už se stalo zvykem, budeme opět trénovat dohromady s juniorkou. To se týká především tréninkových jednotek zkraje týdne. Máme totiž v týmu hodně studentů vysokých škol a ti právě v pondělí a úterý nebývají k dispozici. Jak se bude blížit začátek sezony, budou oba celky trénovat více samostatně,“ nastínil.

Naplánováno pak mají v Brodě hned osm přípravných utkání. Z toho ve třech případech proti třetiligovým mančaftům. Jinak se průběh přípravy nebude příliš lišit od předchozích let. „Budeme vycházet z toho, co mají všichni zažité. Využijeme naší umělé trávy, tartanového oválu a tělocvičny,“ sdělil.

Více letos ale využijí posilovny. „Několikrát ji určitě navštívíme, protože se chceme zaměřit na sílu hráčů. Na podzim jsem říkal, že naši soupeři mají hráče více svalnaté. Vím, že svalovce z těch našich neuděláme, ale chci, abychom byli obecně připravenější. Věnovat se tomu budeme hlavně v těch prvních týdnech přípravy,“ potvrdil Soural.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY H. BRODU

22. ledna Motorlet Praha

5. února Nové Město n. M.

12. února Hlinsko

19. února Jihlava B

26. února Kutná Hora

5. března Speřice

12. března Pardubičky

20. března Nové Město B