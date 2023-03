Dočkali se až tuto sobotu. „Hrajeme o záchranu, jsou to nesmírně důležité tři body,“ uvědomoval si kouč Slovanu Jindřich Adamec.

O sobotním domácím vítězství 1:0 nad Starou Říší v 15. kole moravskoslezské divize D rozhodl po dvaceti minutách hry Fikar. „V první půli jsme byli lepším týmem, měli další šance, ale koncovka není naší silnou stránkou,“ opět připomněl Adamec.

Na chování svých svěřenců v pokutovém území protivníků si stěžuje pravidelně. „Sice jsme v poli dominantnější, ale čekal bych od kluků větší chuť vstřelit gól. Je pokaždé řada situací, které bychom mohli vyřešit lépe,“ neskrýval.

VIDĚLI JSME: Jarní start fotbalových soutěží na Vysočině nabídl několik taháků

Při jediné brankové situaci zápasu ale trenér Slovanu ocenil práci svého mladého útočníka. „Osmdesát procent zásluhy na trefě Fikara jde za Pavlem Víškem. Ten byl dostatečně agresivní a vybojoval skoro ztracený balon, což jsme následně přetavili v jedinou branku zápasu,“ pochvaloval si.

Po změně stran se předposlední celek divizní tabulky soustředil především na ubránění hubeného náskoku. „Naši hru výrazně ovlivnili vynucené střídání Dočkala po pár minutách druhé půle. Jeho ztrátou jsme přišli o výškovou převahu na pozici stopera, kam se musel přesunout Dejl,“ popisoval kormidelník Slovanu.

Jenže tím lapálie Havlíčkova Brodu neskončily. „Po další čtvrthodině se ovšem zranil také Dejl, takže už jsme museli v sestavě hodně rotovat,“ přiznal vrásky na čele.

Udržet nulu však fotbalisté Brodu dokázali. „Spousta hráčů musela dohrávat na postech, které jim nejsou vlastní, ale zvládli to. Šli jsme na dno sil, bylo to o morálu, po fotbalové stránce nebylo moc co hodnotit,“ zdůraznil.

Fotbalisté Slovanu ukončili své trápení, o výhře nad Starou Říší rozhodl Fikar

Díky zisku tří bodů se Slovan odpoutal od předposlední příčky tabulky. „Hrajeme o záchranu, klíčové jsou pro nás body, hru nemá v naší situaci cenu příliš hodnotit. Těší mě ale, že jsme se vzadu zpevnili,“ sdělil Adamec.

Sobotní výhra mu možná zachránila místo. „Pokud bychom zápas s Říší nezvládli, byl by asi mým posledním na lavičce Brodu. Mé odvolání rozhodně viselo ve vzduchu,“ naznačil.

Zdaleka vyhráno však ještě trenér ani tým Brodu nemají. „Doufám, že nám výhra po tak dlouhé době dodá potřebný impuls. V tabulce jsme se díky tomu přiblížili týmům, které nás nyní čekají. Pokud ty zápasy zvládneme, už by to nebylo jen o záchraně,“ dodal Adamec.