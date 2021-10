Napadlo by Vás v roce 2002, když jste do Staré Říše přicházel, že tu budete působit bezmála dvacet let?

Ani náhodou. Přicházel jsem tehdy z Rakouska dohrát aktivní kariéru. Nad tím, že bych trénoval, jsem tenkrát vůbec nepřemýšlel.

Co se stalo, že jste po čtyřech letech na lavičku usedl?

Tehdejší trenér Jarda Svítil skončil podobně jako před týdnem já, ze dne na den. Přišel předseda klubu Nedvěd a dal mi funkci. (smích)

Stará Říše byla tehdy průměrným mančaftem 1. A třídy. Kde přišel ten zlom k tomu, že za tři roky postoupila do krajského přeboru a nyní je už osmým rokem v divizi?

Asi v momentu, kdy začali přicházet vysloužilí hráči s ligovými zkušenostmi. Namátkou třeba Bartoš, Vácha, Kadlec, Tichánek, Merholt a mnozí další, i cizinci.

Trénovat takové hráče musel být radost…

Skutečně byla. Nešlo jen o fotbalovou kvalitu, ale hlavně o to, že ti kluci chtěli hrát a vyhrát. To u těch dnešních vidět není.

Je v tomto směru oproti minulosti velký rozdíl? A tím nemyslím jen Starou Říši.

Obrovský. Také tenkrát se tu a tam prohrálo, ale ti kluci to odmakali na sto procent. Dnes hráči sice tvrdí, že jim to není jedno, ale jejich dresy by se mohly po utkání složit a dát do skříně, jak jsou čisté a nezpocené. Dříve navíc byla lepší parta, po utkání se pokaždé chvíli posedělo. Dnes skončí zápas, hráči se seberou a jedou.

Zmínil jste cizince. Fotbalisté jako Osumanu či Osmanu svými kvalitami vysoce převyšovali úroveň krajského přeboru. Jaká s nimi byla komunikace?

Občas to samozřejmě bylo úsměvné. Na druhé straně šlo o vynikající fotbalisty, kteří okamžitě pochopili, co se po nich chce.

Na co budete z těch takřka dvaceti let ve Staré Říši nejvíce vzpomínat?

Asi na oba postupy, jak do krajského přeboru, tak i do divize. Byla tu výborná parta, na to se nedá zapomenout.

Předseda klubu ve Staré Říši Miroslav Nedvěd neskrývá, že váš vzájemný vztah je spíše kamarádský než, řekněme, profesní. Jak na něj budete vzpomínat?

Nijak, protože dál zůstáváme v kontaktu, normálně se budeme scházet. Takové věci, jako že jsem skončil na lavičce, to nemohou nikterak ovlivnit. Když bude chtít pomoci, může se na mě kdykoliv obrátit.

Kam nyní povedou vaše trenérské kroky?

Teď nemám na trénování vůbec chuť, takže zatím určitě nikam.

Nerozmyslíte si to třeba v zimě?

To si nemyslím, mě takové věci drží docela dlouho.