V podzimní části nového ročníku divize D se soupeři do Staré Říše nepodívali. Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce hřiště. „Toužili jsme po tom déle. Na kabiny, které jsme rekonstruovali před jedenácti lety jsme dotace nedostali, to nám pomohla obec. Ale teď na rekonstrukci hřiště to vyšlo,“ říká šéf FSC Stará Říše Miroslav Nedvěd.

Od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doputovalo do Staré Říše pět milionů korun. „Další dva jsme museli dát ze svého,“ doplňuje předseda klubu.

Stávající trávník byl stržen, nově byla zřízena hloubková a plošná drenáž, automatická závlaha a také horní a vegetační vrstva. Vše mělo podtrhnout zasetí. To se ale nestihlo. „Zbývá nám už jen to finále. Srovnání laserovým grejdrem a zasetí, což je asi na dva dny. Ale bohužel jsme to nestihli a pak začalo pršet. Čekáme, až bude lepší počasí. Ale nevím, jestli ten termín nebude hraniční,“ bojí se Nedvěd. „Je škoda, že jsme nezačali dřív. Neplánovat tady ten pohár s Jihlavou, který jsme nakonec stejně odehráli v Telči, mohli jsme mít tři týdny náskok. Teď je možné, že kvůli tomu ani nezačneme na jaře hrát na svém hřišti, možná až někdy v červnu. Uvidíme,“ doplňuje.

Do rekonstrukce byla zahrnuta i montáž nových branek a zábran za nimi. Na klubové náklady vznikla za jednou ze svatyní nová opěrná zeď. „Tu jsme platili z vlastních zdrojů a udělali jsme to při jednom, když tam mohla technika, abychom to pak už nemuseli rozdělávat. Udělali jsme i nový chodník kolem hřiště,“ nastiňuje šéf klubu.

Fotbalový stánek ve Staré Říši tak vypadá mnohem lépe. „Myslím, že to bude hodně dobré. Určitě jsme to hodně zkulturnili. Firma to zvládla dobře a já doufám, že hřiště bude mít kvalitu,“ říká Nedvěd.

Ten by si přál, aby se zlepšily i výsledky divizního „áčka“. To se totiž na podzim trápilo. „Bohužel jsme na tom teď špatně, nechytli jsme to, ale je to i tím, že jsme hráli hodně venku. A bohužel je těžké tým nějak doplnit, protože hráči nejsou,“ uzavírá předseda FSC Stará Říše.