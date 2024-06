FC ŽĎAS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Zklamání. Po loňském druhém místu a stíhačce suverénního Startu Brno se od fotbalistů FC Žďas čekalo víc. Za celou sezonu měl celek, jehož v zimě nemohl nepoznamenat odchod kanonýra Šerého do Rakouska, jedinou světlou fázi. To byl závěr podzimu, kdy dlouhá série výher posunula ovečky kormidelníka Václava Pohanky až na páté místo podzimní tabulky. Jaro však bylo, mírně řečeno, rozpačité. Mírnou obhajobou může být fakt, že v závěru sezony pomáhala řada opor žďárské rezervě v úspěšném boji za záchranou v krajském přeboru. Na Bouchalkách nicméně mají hodně o čem přemýšlet…

TJ DÁLNICE SPEŘICE

Nic jiného než úspěch. Také ve druhé sezoně působení ve čtvrté lize se klubu ze stovkové vesničky na Pelhřimovsku podařilo soutěž udržet. Můžete mít Speřice rádi či neradi, ale jedno je jisté, ten klub prostě baví. Přitom na jaře to dlouho vypadalo, že letos už sestup skromný klub nemine. Jenže se, pokolikáté už, znovu prokázalo, že fotbal není jen o kvalitě, ale také o partě, vůli a srdcařích v klubu. A těch mají ve Speřicích dostatek. Zasloužený úspěch se proto dostavil.

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Daleko těžší sezona, než si ve městě pod nejvyšším dálničním mostem v republice kdokoliv před necelým rokem dokázal představit. Po sestupu ze třetí ligy a početném exodu řady opor vstoupil celek do divize hodně nepřipravený. Až závěr podzimu a tři výhry v řadě jej dostaly z nejhoršího, jinak to smrdělo kolosálním průšvihem. V zimě dorazil nový trenér Milan Volf, ale také velká spousta nových hráčů. Sehrávání však trvalo hodně dlouho, a tak Velmez dlouho neměl záchranu jistou. I díky zaváhání konkurentů sice měli jeho hráči klid už před závěrečnými dvěma koly, ale uplynulý ročník by měl sloužit jako velké varování.

DIVIZNÍ OHLÉDNUTÍ I: Slovan si loni napravil reputaci, příjemně překvapila Polná

FK MARATON PELHŘIMOV

Neúspěch. Návrat do divize po šesti letech nakonec skončil tím nejhorším možným způsobem. Co bylo fotbalistům Pelhřimova platné, že předváděli dobrý fotbal, na který se dalo dívat, když se po pouhém roce vrací zpět do krajského přeboru. Po zranění Mazáče mužstvu až příliš chyběl klasický „koncák“. Navíc mužstvo nezvládalo klíčové zápasy. Zpětně jím bylo rozhodně derby ve Speřicích pár kol před koncem, kde svěřenci kouče Richarda Zemana tak dlouho sahali po výhře, až z něj odešli s prázdnou. Pokud ale mančaft zůstane pohromadě, má všechny předpoklady k tomu, aby se do divize hned za rok vrátil.

FSC STARÁ ŘÍŠE

Velké rozpaky a v konečném součtu asi i zasloužený pád. Na podzim i na jaře fotbalisté Staré Říše pokaždé dobře začali, ale od první porážky to s nimi ihned začalo jít z kopce. Navíc mančaft postihlo to nejhorší, co se v této situaci může stát, kabina přestala táhnout za jeden provaz. To ostatně několikrát potvrdil také trenér Lukáš Staněk. V podstatě od poloviny jara bylo jasné, že celek z Jihlavska čtvrtou nejvyšší soutěž po jedenácti letech opustí. Co bude dál, je ve hvězdách. Pokud třeba hlavní mecenáš utáhne kohoutek s financemi, nedá se vyloučit ani návrat na pozice, kde se Stará Říše několik sezon po vzniku Kraje Vysočina pohybovala. Tedy nižší krajské soutěže.