Miloši, kdy naposledy jste v mistrovském utkání zaznamenal čtyři branky?

V divizi asi nikdy. Už jsem nad tím přemýšlel, naposledy snad za béčko v okresním přeboru. Statistiky si opravdu nevedu.

Jaké to byly branky?

Hned tři byly hlavou po perfektních centrech Martina Malého. Ten nyní hraje ve výborné formě a skvěle ve středu pole nahrazuje zraněného Luboše Zbytovského. Při tom čtvrtém jsem šel sám na gólmana, kterému jsem udělal kličku.

Čím to, že vám to střelecky vyšlo až proti Humpolci?

Zkraje sezony jsem kvůli práci nestíhal tréninky. Teď už třetí týden trénuji pravidelně, protože bylo v zaměstnání méně práce. To je hned na člověku cítit. Divizi bez trénování hrát nejde.

Váš trenér Oldřich Veselý v žertu zmínil, že vaší formě pomohlo i to, že jste si našel novou přítelkyni. Souhlasíte s jeho připomínkou?

(smích) To opravdu řekl? No, něco pravdy na tom asi bude. Začalo se dařit v soukromí, k tomu nyní i fotbal. Věřím, že mi forma vydrží.

Po třech porážkách v řadě jste už potřebovali zabrat.

Jestli chceme hrát v divizi, tak proti týmům jako je Humpolec, musíme bodovat, zvlášť doma. Dobře jsme si v kabině uvědomovali, že je potřeba zvítězit.

Na druhou stranu jste předtím měli těžké soupeře v podobě Hodonína a béčka Zbrojovky. Prohry s nimi přesto byly jen těsné?

Výsledkově sice v obou případech nebylo k remíze daleko, ale oba dva týmy před námi byly o ten gól napřed. Sice jsme je chvílemi zatlačili, ale nás zase podržel gólman. Na naší straně by musela být troška štěstíčka.

Nyní vás ale čekají celky, které by měly být na vaší úrovni…

Abych řekl pravdu, tak se v těch týmech moc neorientuji. Podle předchozích výsledků jsou to ale určitě týmy, které by měly být na naší rovni, rozhodně s nimi chceme dělat body.

Změnila se nějak oproti loňskému podzimu kvalita čtvrté nejvyšší soutěže?

Podle mého šla úroveň divize nahoru. Je tu dost kvalitních týmů, určitě je to lepší než vloni.

Na svém kontě máte už pět branek. Stanovil jste si nějakou podzimní metu?

Když jsem se viděl první tři kola, nevěřil jsem, že těch pět gólů vůbec na podzim zvládnu. (směje se) Doufám ale, že se to teď bude zvedat, vše závisí na mém zaměstnání. Teď už ale mám zase naplánovanou práci v zahraničí, takže nevím, jak to budu s fotbalem stíhat.

O víkendu jedete do Tasovic. Schoval jste si střelecký prach i na ně?

Pokud si pamatuji, tak jsme v Tasovicích snad nikdy nevyhráli. Když tam odsud jedeme aspoň s remízou, jsme spokojení. Oni mají velkou kvalitu v útoku, když je v něm zastavíme, můžeme uspět. Určitě bych byl spokojený se ziskem bodu.