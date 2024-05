Pět inkasovaných branek za osm gól, to je vskutku úctyhodná bilance. „Dosažené nuly i výsledky prokazují, že naše defenziva patří k nejlepším v soutěži. Za to jsme samozřejmě jen a jen rádi,“ pochvaloval si kouč Slovanu Martin Slavík.

Vynikajícími výsledky, které je posunuly na šestou příčku, se prezentují hráči Velké Bíteše. Také oni těží z kvalitní obranné práce, vždyť v polovině případů, stejně jako Brod, udrželi čisté konto. „Na hráčích cítím, že chtějí pracovat a skončit co nejvýše. Osobně bych se ještě chtěl posunout v tabulce výše,“ lebedil si lodivod Velké Bíteše Miroslav Steinhauser.

Pouze jediné zaváhání. Fotbalisté Velké Bíteše zažívají velmi podařené období

Podobně pozitivně se dá hovořit také o Ždírci, který získal ještě o tři body více! než Bíteš, velmi dobře se ukazuje také nováček z Polné, který zaskočil na jejich vlastní půdě několik favoritů.

Po těžším losu v první polovině jara by měli, podobně jako na podzim, v té druhé opět stoupat tabulkou fotbalisté Žďáru nad Sázavou. Naopak trápící se Humpolec, který vybojoval jen pět bodů, může být rád, že má nahráno z první poloviny sezony.

Hlavně po veledůležité nedělní výhře nad Starou Říší se zdá, že z nejhoršího by mohlo být ex-třetiligové Velké Meziříčí. Na předposlední příčku už má slušný náskok šesti bodů, navrch dokázalo senzačně zdolat oba dva vedoucí celky soutěže. „Jsem na kluky hrdý, že se dokázali semknout. Tyhle cenné výhry jsou výsledkem především velké morální síly mužstva,“ ocenil kouč Velmezu Milan Volf.

Velká mizérie. Fotbalisté Ledče dál v přeboru čekají na premiérový jarní bod

Do pořádné šlamastiky se naproti tomu dostal druhý nováček z Vysočiny. Pelhřimov je nyní jen jediný bodík od propasti. „Strašně se nadřeme na každý gól, to je náš největší problém. Mužstvu ale dál věřím, o záchranu hrajeme prakticky od prvního kola,“ popisoval trenér FK Maraton Richard Zeman.

Právě nedělní výhrou nad okresním rivalem přiživily své naděje na záchranu předposlední Speřice. Los mají určitě schůdný, zápasy proti největším favoritům už mají za sebou.

Naproti tomu osud Staré Říše se zdá být zpečetěný. Podobně jako zkraje celé sezony, také vstup do jara celku z Jihlavska vyšel, jenže od té doby už k těm čtyřem bodům jeho hráči další nepřidali. Navíc nyní narazí na vedoucí béčko Zbrojovky. Pokud by se fotbalistům Říše záchrana čtvrté ligy ještě povedla, byla by to prvotřídní senzace.