Bez přehánění se dá říci, že pokaždé, když se divizní fotbalisté FC Žďas Žďár nad Sázavou ocitnou v krizi a hledají kouče, který by je z ní vyvedl, sáhne vedení oddílu po Petru Nedvědovi. Před týdnem skončila už jeho čtvrtá mise u týmu. „Když bylo potřeba, vždycky jsme se domluvili,“ prozradil v rozhovoru pro Deník jednapadesátiletý trenér.

Proč jste před týdnem po domácí remíze s Tasovicemi u mužstva skončil?

Bylo to čistě z osobních důvodů. Původně jsem si myslel, že podzim ještě doklepu, ale situace se vyvinula tak, že to nešlo. Sdělil jsem to Radimovi Chmelíčkovi (předseda FC Žďas – pozn. autora), který mi vyhověl

Jiné řešení nepřipadalo v úvahu?

Vzhledem k tomu, kde se v tabulce nacházíme, tak určitě ne. Být na čele tabulky, možná by se dalo uvažovat o tom, že bych do konce podzimu nebyl u mužstva na sto procent. Ale takhle ne.

Končí tak už vaše čtvrtá mise u týmu. Vnímáme to také tak, že když je nejhůř, sáhne se ve Žďáře po Nedvědovi?

(směje se) Abych řekl pravdu, nad tím jsem moc nepřemýšlel. Když holt bylo potřeba, vždycky jsme se domluvili. Je to dané i tím, že jsem v klubu trénoval mládež, takže jsem pokaždé byl k dispozici.

Jaké bylo to poslední, skoro čtyřleté působení?

V první řadě je nutné připomenout, že zkraje roku 2018, kdy jsem tým přebíral, šlo o dobu, kdy v mužstvu skončilo pět nebo šest hráčů. Rapidně se tenkrát změnila ekonomická situace klubu, tým se tak začal budovat na vlastích odchovancích. Cílem tak bylo dostat do mužstva co nejvíce našich kluků. Myslím, že to se nám docela dařilo a daří.

První tým po vás, zatím jen do konce podzimu, přebral dosavadní trenér staršího dorostu Josef Chmelík. Podílel jste se nějak na jeho příchodu?

Konzultovali jsme to, ale konečné rozhodnutí bylo na vedení klubu. Mohu k tomu jen říci, že za mě osobně je to velice dobrá volba. Proto jsem také Pepovi slíbil, pokud bude potřebovat nějaké informace, že mu rád kdykoliv pomohu.

Jak hodnotíte dosavadní průběh podzimu? Určitě jste čekal lepší výsledky.

Podle mě získané body ani výsledky neodpovídají kvalitě kádru. Při vši úctě k našim soupeřům, zápasy v Břeclavi, Velké Bíteši či Bystřici jsme měli zvládnout lépe a vytěžit z nich body.

Dlouhodobým problémem Žďáru je střílení branek…

Bohužel je to tak. Je to hlavně o proměňování šancí, kádr má jinak určitě na víc. Věřím ale, že ve zbytku podzimu celek přidá další body a posune se do klidného středu tabulky.

Kam povedou další trenérské kroky Petra Nedvěda?

Do konce roku je to jasné, tedy nikam. Co se týká budoucnosti, nevím, co bude za měsíc, natož třeba na jaře. Teď momentálně si ale to, že bych trénoval, nedokážu představit.