To už nebude náhoda. Také ve třetím jarním duelu na stadionu svého soupeře divizní fotbalisté Slavoje Polná nepoznali hořkost porážky. Naopak, ze Žďáru nad Sázavou si v neděli odvezli tři body za výhru 2:1. „Daří se nám, kluci tak získali zdravé sebevědomí,“ sdělil kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Nejprve remíza 2:2 ve Velké Bíteši. Poté famózní výhra 4:1 v Novém Městě na Moravě, kde přitom Polná hrála od třetí minuty pouze v deseti. A naposledy tři body za již zmíněnou výhru 2:1 ve Žďáře.

Fotbalisté Polné si rozhodně nepočínají jako ušlápnutý nováček. „Naše jarní úspěchy na hřištích soupeřů jsou určitě dány tím, že kluci dodržují systém, který chceme hrát. Jsou maximálně nepříjemní pro každého soupeře, nedají mu ani metr prostoru v blízkosti našeho velkého vápna. Soupeři pak nemají prostor, jen obtížně hledají skulinky a dobývají naši obranu,“ vysvětlil Adamec.

Současně s tím ovšem Polná umí být enormně nebezpečná směrem dopředu. „Nás naopak zdobí rychlý přechod do útoku. Máme na něj vhodné typy hráčů, proto jsme tak úspěšní,“ potvrdil.

Přitom se určitě nedá říci, že by celek z Jihlavska vsázel na totální defenzivu. „Zcela jistě to není tak, že bychom nějak betonovali. Naše obrana je aktivní, presujeme od poloviny hřiště, získáváme tak spoustu balonu a soupeři nás pak nestíhají zachytávat. Jsou otevřenější a my toho využíváme,“ naznačil.

Nebýt nečekané, možná tak trochu smolné domácí prohry s Pelhřimovem, mohli by být v Polné stoprocentně spokojení. „Tím, jak se nám daří, získali kluci zdravé sebevědomí. Počkáme si na šanci, se zimním příchodem útočníka Žily jsme navrch získali schopného zakončovatele. Vytvořené příležitosti dokážeme v drtivé většině proměňovat, to je další podstatný klíč k našim úspěchům,“ lebedil si.

Zisk už sedmadvaceti bodů znamená po dvou třetinách ročníku pro Polnou více než lichotivou osmou příčku. „Naším prvotním cílem ale dál zůstává především záchrana divize. Dál chceme hrát fotbal, který nyní předvádíme a je úspěšný,“ prozradil Adamec.

A ještě doplnil: „Pokud by se nám podařilo udržet se v tom silném středu tabulky, byli bychom spokojení. Samozřejmě chce každý mančaft skončit v tabulce co nejvýše. Udržet se na osmém místě by nebylo špatné.“