Jedním z nich jsou i fotbalisté FC Žďas Žďár. Pokud by ale doma v neděli v krajském derby zdolali Humpolec, budou na 99 procent zachránění. „Bohužel opět nebudeme kompletní. Zdravotní lapálie nás trápí celé jaro. Teď marodku rozšířil obránce Fiala, takže budu muset do sestavy opět sáhnout,“ postýskl si trenér FC Žďas Václav Pohanka.

Závěr anglického týdne v MSFL: Velké Meziříčí má Blansku z podzimu co vracet

Nedělního soupeře dobře zná. „Jedná se o nepříjemný, dobře organizovaný, soubojový mančaft. Co jsem ale viděl, snaží se Humpolec hrát fotbal, třeba by nám to mohlo vyhovovat,“ přemítal.

Která cesta by mohla v neděli vést k úspěchu? „Musíme být lepší, důslednější a zodpovědnější směrem do defenzivy. Současně je ale také potřeba být efektivnější v útočné fázi. My si šance dokážeme vytvořit, ale s naší koncovkou je to už horší,“ připomněl Pohanka.

Okresní derby dvou celků ze Žďárska bude v neděli dopoledne od 10.15 k vidění ve Velké Bíteši. Tam dorazí fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem.

Přibyslavice jsou ještě ve hře o postup, Nedvědice chce završit povedené jaro

A nečeká je jednoduchá role, protože hráči Bíteše mají v posledních týdnech výtečnou formu. „V případě potíží máme možnost rotace v sestavě, to je hodně znát. Také s absencemi nebo tresty za karty jsme se vyrovnali dobře,“ lebedil si pro klubový web kormidelník FC PBS Marek Zúbek.

Lídra soutěže přivítají fotbalisté Ždírce nad Doubravou. Po dvou předchozích vysokých výhrách vládne v kádru zachraňujícího se týmu dobrá nálada. „V souboji s Hodonínem nemáme co ztratit. Každý případný bodový zisk by byl velkým plusem,“ neskrýval kouč Tatranu Michal Votava.

MS DIVIZE D - 24. KOLO

SOBOTA: Břeclav – Start Brno (10.15), HAVLÍČKŮV BROD – Tasovice (10.30).

NEDĚLE: VELKÁ BÍTEŠ – BYSTŘICE N. P. (10.15), STARÁ ŘÍŠE – Zbrojovka Brno B, ŽĎÁR N. S. – HUMPOLEC, Lanžhot – SLAVOJ POLNÁ, ŽDÍREC N. D. – Hodonín (vše 17.00).