Třiadvacetiletý běloruský rychlík přišel do Polné v zimní přestávce ročníku 2021/2022. Ani jeho výborné výkony ale tehdy nezabránily sestupu Slavoje z divize do krajského přeboru. V další sezoně ovšem pomohl týmu k okamžitému návratu do čtvrté ligy a v té uplynulé k zisku čtyřiceti bodů a více než slušnému devátému místu v konečné tabulce moravskoslezské divize D.

Naproti tomu nigerijský středopolař přišel do Polné až v září loňského roku z druholigové Jihlavy. Technicky skvěle vybavený borec se okamžitě zařadil mezi klíčové muže sestavy nováčka. V zimě měl namířeno do třetiligových Bohunic, ale zkraje března se nečekaně objevil opět v kabině Slavoje.

Důvod byl hodně úsměvný. „Khalid už měl vyčerpanou povolenou kvótu přestupů. Na to se přišlo až těsně před začátkem jarní části, proto do Bohunic nemohl přestoupit. Trošku komická situace, ale nám rozhodně pomohla,“ usmíval se v březnu kouč Polné Lukáš Adamec.

A nemýlil se, protože Labaran byl stěžejní postavou relativně mladého celku, který zářil především při utkáních na hřištích soupeřů. Zřejmě nejlepší výkon podal dvacetiletý Nigerijec při březnové nečekané výhře 4:1 na půdě Nového Města na Moravě. Tam přitom hráli hosté už od třetí minuty pouze v deseti, ale vytáhlý středopolař si dělal s protihráči doslova co chtěl, navrch přidal jednu přesnou trefu.

Nahradit takové fotbalisty nebude jednoduché. „Je nám jasné, že nahradit takové borce bude hodně složité. Přesto věřím, že kádr během letní přestávky vhodně doplníme a budeme se v další sezoně prezentovat podobným způsobem jako letos,“ vyslovil své přání kormidelník Slavoje.

Toho těšilo, že loučení s duem zahraničních borců bylo vítězné. „Jsem rád, že jsme se rozloučili s Ilyou i Khalidem, ale také s celou sezonou výhrou. Ve druhé půli už na nás dolehla únava z náročného závěru sezony, a tak byl závěrečný hvizd tak trošku vysvobozením,“ dodal na konto vydřené výhry 2:1 nad Starou Říší Adamec.