Patří ke klubům, o nichž se v posledních letech docela hovoří. Řeč je o divizních fotbalistech Havlíčkova Brodu. Může za to především jeden vydařený přestup dnes už slavného odchovance, za který postupně inkasují skvostný balík peněz. „V první řadě chceme v klubu vytvořit patřičné zázemí,“ sdělil trenér Brodu Josef Soural, který je současně také ve vedení oddílu.

Loňský přestup záložníka Tomáše Součka z pražské Slavie do anglického West Hamu udělal jeho mateřskému oddílu velkou radost. Celková suma se v přepočtu vyšplhala na 520 milionů korun. Zhruba deset procent z této částky připadne na základě smlouvy klubů (a výchovnému) právě havlíčkobrodskému Slovanu, kde v v poslední době nejlepší český fotbalista začínal.

Co suma více než čtyřiceti milionů korun znamená pro budoucí ambice klubu? „Ono to má více konsekvencí. Nejde jen o ty finance, které chceme investovat především do zázemí. Tak, abychom dokázali vytvořit silnou a pevnou základnu,“ nastínil.

Pokud jde o finance, nebyl by pro Slovan v současné době problém utvořit mančaft, který by okamžitě útočil na postup do třetí ligy. „Jsme si ale vědomi příkladů Třebíče, částečně Žďáru, dnes možná také Vrchoviny. První dva kluby ze třetí ligy spadly, Nové Město ji hraje, aspoň to tak vypadá, jen s vypětím všech sil,“ dával kouč Brodu některé příklady.

A pokračoval. „My chceme v klubu vytvořit dobré zázemí, které bude mít hlavu a patu. Nikoliv vzít peníze, vymyslet za rok tým jako má Hodonín či Lanžhot a rvát se o postup do MSFL. Jenže co bude za tři nebo čtyři roky, kdy finance dojdou a už se na takovou částku v rámci sponzoringu nebudeme moci dostat? Navíc je také pravda, že třeba Moravskoslezská fotbalová liga by pro nás byla z hlediska dojíždění hodně náročnou soutěží. Tohle všechno je třeba zvažovat,“ neskrýval Soural.

Jaký je tedy plán havlíčkobrodského fotbalu, toho dospělého, pro nejbližší sezony? „V první řadě chceme našim stávajícím i těm potencionálním novým hráčům vytvořit v Brodě slušnou základnu. Pokud jde o muže, zde chceme, co se umístění týká, jít neustále nahoru,“ naznačil.

Velice obecnou formulku kormidelník Slovanu dále rozvedl. „Pokud se nám podaří současný kádr udržet, každý půlrok jej navíc doplnit o jednoho či dva kvalitní hráče, mohli bychom být čím dál více konkurenceschopní. Do čtyř nebo pěti let by se pak dalo hovořit o postupových cílech. Pokud to bude o rok dříve či později, nic by se nestalo,“pousmál se.

A jaké cíle si fotbalisté Havlíčkova Brodu stanovili pro druhou polovinu letošního ročníku? „Na podzim jsme zbytečně ztratili několik bodů. Byl bych rád, abychom si to samé nemuseli říkat i po jarní části. Na jaře nás čeká těžší los, vždyť hrajeme venku hned osmkrát. Na druhou stranu by to pro nás třeba mohla být výhoda. Tabulkou ale chceme jít nahoru,“ uzavřel Soural.