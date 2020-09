Bystřice vstoupila do utkání jako velká voda. Už po sedmi minutách hry vedla díky dvěma trefám Prášila 2:0. „První gól padl po nacvičené standardní situaci, na jejímž konci byl Prášil. Chtěli jsme na Humpolec vlétnout, což se nám podařilo,“ lebedil si trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Jeho protějšek hrůzostrašný vstup do zápasu jen těžko rozdýchával. „Něco si v kabině před utkáním řekneme, ale pak je na hřišti všechno jinak. Vůbec jsme nezvládali výškové souboje. První dva góly padly po centrech do našeho vápna, to samé se znovu opakovalo na začátku druhé půle,“ mračil se kouč Humpolce Lukáš Staněk.

Měl pravdu, protože pět minut po změně stran to bylo po dalších dvou gólech Prášila už 4:0. Bystřice pak přidala ještě další dvě branky, čestný úspěch hostů zaznamenal Šerý. „Celý zápas byl v naší režii, hosté tu nepředvedli vůbec nic. Dařila se nám hra po křídlech, ale také postupná kombinace,“ dodal Veselý.

Rozhodli prvoligisté

Těžkou překážku v podobě brněnské zálohy, a především hráčů z prvoligového kádru Zbrojovky, výběr ze Staré Říše nezdolal. „Musím říci, že Koudelka, Vintr a Šumbera rozhodli celé utkání. Kdyby tihle tři na hřišti nebyli, vypadalo by to asi jinak. Ale s tím se musíme nějak vyrovnat,“ vyzdvihl rozdílové hráče včerejšího mače trenér hostů Luděk Kovačík.

Právě Šumbera poslal Brno už v první půlce do dvoubrankového trháku. Po změně stran se trefili staroříšský Cejpek, ale Mach s Matulou drama nepřipustili. „V první půlce hru domácí ovládli, ve druhé jsme alespoň ukázali trochu charakter, dali gól a hráli vyrovnaný zápas,“ dodává Kovačík.

Výsledky 5. kola divize D

BŘECLAV - V. BÍTEŠ 0:1

Gól: 73. Bartoš. Rozhodčí: Pospíšil. ŽK: 1:1. Diváci: 160. Poločas: 0:0. Velká Bíteš: Pelán – Pavel Loup, Mrňa, Daněk, Urbánek – Dufek (64. Bartoš), Merdita (69. Sznapka), Novotný (76. Isami), Šimončič (84. Patrik Loup) – Traxl, Krula (57. Macek).

BYSTŘICE N. P. - HUMPOLEC 6:1

Góly: 4., 7., 48. a 53. Prášil, 63. Holeš, 83. Kuldan – 90. Šerý. Rozhodčí: Petrlík. ŽK: 0:4. Diváci: 120. Poločas: 2:0. Bystřice n. P.: Petr – Marek Svoboda, Kuldan, D. Buršík, Vařejka (66. Mazel) – Holeš (74. Š. Buršík), Padrtka, Malý, Adamec – Prášil (72. Rejzek), Sklenář. Humpolec: Kříž – Alt, Pecha, Luňáček (53. Zástěra), Šerý, Pikl, Maršík, Kopic, Pešek (58. Dalík), Podoba (62. Havel), Svoboda.

BRNO B – STARÁ ŘÍŠE 4:1

Góly: 8. a 29. Šumbera, 70. Mach, 89. Matula - 74. Cejpek. Rozhodčí: Jahoda - Švehla, Pavlas. Bez ŽK. Diváci: 100. Poločas 2:0. Stará Říše: Jícha - Chramosta, Cejpek, Heide, Svoboda - Kvyh, Vacek, Švarc (63. Kříž), Cipruš, Gnahore (90. Sobotka) - F. Nehyba (28. Bulant).

LANŽHOT – H. BROD 3:2

Góly: 43. a 86. Sabler, 67. Královič – 64. Žila, 90. T. Karlík. Rozhodčí: Soukal. ŽK: 4:3. ČK: 1:0 (68. Kleiber). Diváci: 100. Poločas: 1:0. H. Brod: Kubát – Štědrý (83. T. Karlík), Dočkal, Turek, Malimánek – J. Henek (74. O. Časta), Kučera, Pabousek (64. Šilhart) – Fikar, Bajer (86. Peca), Žila.

ŽDÍREC N. D. - POLNÁ 5:0

Góly: 5. Šimek (vlastní), 18. Vopršal, 37. Mrázek, 69. Pelikán, 75. Málek. Rozhodčí: Bělák. ŽK: 3:1. Diváci: 210. Poločas: 3:0. Ždírec n. D.: Konrád – Málek (81. Dočekal), Pelikán, Pavlas, Mrázek (60. Klimeš) – Koutný (88. Bureš), Fikar, J. Novotný, P. Novotný – Najman (83. Kolouch), Vopršal (70. Felkl). Polná: Čermák – Šimek, Holub, Haala, Navrátil (72. Juříček) – Šerý, Smutný (46. Apfelthaler), Klíma, Vrba (45. Svoboda) – Drápela (67. Voráček), Procházka.

ŽĎÁR N. S. - HODONÍN 0:0

Rozhodčí: Krondráf. ŽK: 3:2. Diváci: 349. Žďár n. S.: Jícha – Peňáz, Šindelka, T. Trojánek, Fiala – Švoma, Vitásek, Sodomka, L. Trojánek – Kunstmüller (79. Vokoun), Kovář (64. Henzl).

Start Brno – Tasovice 1:3.



1. ŽĎÁR N. S. 5 3 2 0 20:3 11

2. Lanžhot 5 3 2 0 10:3 11

3. Hodonín 5 3 2 0 9:3 11

4. VELKÁ BÍTEŠ 4 2 2 0 5:3 8

5. Brno B 5 2 2 1 7:6 8

6. HAVL. BROD 4 2 1 1 12:6 7

7. Start Brno 5 2 1 2 10:9 7

8. ŽDÍREC N. D. 3 2 0 1 7:3 6

9. Tasovice 5 2 0 3 7:8 6

10. BYSTŘICE N. P. 5 2 0 3 11:13 6

11. Břeclav 5 1 2 2 4:6 5

12. STARÁ ŘÍŠE 5 1 0 4 6:17 3

13. HUMPOLEC 5 0 1 4 3:15 1

14. POLNÁ 5 0 1 4 2:18 1