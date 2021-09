Trenér celku z Jihlavska měl o příčině porážky jasno. „Rozhodlo proměňování šancí a kvalita ofenzivních hráčů soupeře. Zatímco my jsme příležitosti neproměnili, Bystřice nás trestala,“ mračil se kouč Staré Říše Luděk Kovačík.

S tím, co jeho ovečky předvedly, by jinak byl spokojený. „Herně to od nás nebylo špatné, oba celky podaly slušný výkon. Bohužel vstřelili hosté o jeden gól víc než my,“ doplnil.

Na druhé straně byla cítit velká úleva z první výhry v sezoně. „Tři body už jsme potřebovali jako sůl. Vyrovnaný duel rozhodla naše lepší koncovka,“ souhlasil se svým protějškem lodivod Bystřice Oldřich Veselý.

Jeho celek šel brzy do vedení, ale pak úplně vypadl z tempa. „Stará Říše vyrovnala a měla ještě další tři stoprocentní tutovky. Naštěstí je nevyužila a závěr prvního dějství patřil znovu nám. Prášil mohl po pěkné individuální akci přidat svůj druhý gól v zápase, ale ještě našel před prázdnou brankou osamoceného Sklenáře,“ ocenil výkon svého útočníka.

Po změně stran už tolik brankových příležitostí k vidění nebylo. „Domácí spoléhali hlavně na standardky, my jsme naopak dobře bránili a hrozili z brejků. Především bojovností se nám podařilo výhru uhájit,“ těšilo jej.

Na premiérovém vítězství v sezoně měla lví podíl nová brankářská jednička Bystřice. „Zdeněk Veselý k nám dorazil z Blanska do zbytku této půlsezony. V Blansku byl až trojkou, ale už na tréninku bylo vidět, že má velkou kvalitu, což potvrdil v nedělním utkání. Je mrštný, pohotový, ale také dostatečně sebevědomý. Na naší výhře měl velký podíl,“ řekl Veselý.

Jeden bod si v pátém divizním kole připsali fotbalisté Havlíčkova Brodu. Po třech výhrách v řadě doma v sobotu remizovali s Velkou Bíteší 0:0. „Zápas to byl z naší strany utahaný, málo pracovitý, moc šancí jsme si nevypracovali,“ komentoval výsledek trenér Slovanu Josef Soural.

Svůj podíl na tom měla hlavně kvalitní defenziva soupeř. „Bíteš byla výborně organizovaná, podařilo se jim perfektně zahustit střed pole,“ povšiml si.