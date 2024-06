Jeho celek si mohl výrazně pomoci uplynulou neděli, kdy ale na domácí půdě podlehl vedoucí juniorce Zbrojovky Brno těsně 1:2. „Opět bylo krásně vidět, jak to v podobných momentech ve fotbalu chodí. Když se daří, spadne vám do branky skoro všechno, když ne, je to přesně obráceně. My jsme prohráli napůl vlastní brankou, kdy po smolné teči balon doplachtil za záda našeho gólmana,“ stýskal si.

Přitom herně se o záchranu bojující mančaft velkému favoritovi dokázal vyrovnat. „Zbrojovka byla lepší, ale my jsme předvedli výborný výkon, na hranici našich možností. Vždyť naše vyrovnávací trefa byla snad už naší čtvrtou vyloženou příležitostí v zápase,“ popisoval Zeman.

Jenže na bodový zisk to nestačilo. „Po vyrovnání jsme dál měli velký tlak a zdálo se, že se nadechujeme ke vstřelení vítězné trefy. Jenže gól padl na opačné straně. V tom utkání se dalo bodovat, nicméně jsme z něj odešli se vztyčenou hlavou,“ našel mírné pozitivum.

Před posledními dvěma koly tak zůstávají fotbalisté FK Maraton v obtížné situaci. Jejich ztráta na celky v tabulce nad nimi je ovšem minimální. „Víme, že záchranu nemáme úplně ve vlastních rukách, to je první věc. Ta druhá znamená, že musíme z těch dvou kol udělat šest bodů, o tom není třeba spekulovat,“ podotkl Zeman.

A ta třetí? „Je otázkou, zda někdo z našich soupeřů v záchranářském boji zaváhá. Když těch šest bodů uhrajeme a někdo z z tria Břeclav, Speřice a Tasovice body ztratí, pak bychom měli šanci,“ popisoval.

V předposledním kole zajíždí Pelhřimov na půdu poslední Staré Říše, v tom posledním pak doma přivítá Velkou Bíteš. „Já věřím, že to zvládneme. Mužstvo podává kvalitní výkony, ale z různých důvodů nedokážeme zápasy dotáhnout ke tříbodovému zisku. Jinak ale máme skvělou kabinu, tým má charakter, odhodlání, opravdu věřím, že se to zúročí,“ dodal Zeman.