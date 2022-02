Podobně jako o týden dříve, kdy Nové Město podlehlo juniorce FC Vysočina 0:1, tak odešlo ze zápasu opět s nepořízenou. „Oproti zápasu v Jihlavě už ale byl náš výkon mnohem lepší, především šlo o organizaci naší hry. Hlavně po změně stran, v té první jsme ještě vyráběli hrubé taktické chyby,“ všiml si trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Jednu podobnost ovšem oba zápasy měly. „Tou byly branky, které inkasujeme. V našem vlastním pokutovém území jsme nerozhodní, z toho pak vyplývají inkasované góly po nedorozumění mezi našimi hráči,“ trápí jej.

Přesně tak také padly oba góly Blanska. „První jsme dostali po přísně nařízené penaltě, dlouho jsem takovou neviděl. Ale mladý Jícha šel do balonu netakticky, místo aby jej hrál hlavou, šel po míči vysokou nohou. Na druhou stranu se to při jeho mládí dá pochopit,“ uznal.

Druhý inkasovaný gól, pár minut před koncem, byl úplně z kategorie zbytečných. „Vzadu jsme se nedomluvili, hráč Blanska mezi nás vlétl a přehodil gólmana,“ zlobil se Procházka.

O vyrovnávací branku celku z Vysočiny se krátce po změně stran po rohu postaral obránce Smetana. A mohlo být ještě lépe. „Partl šel po individuální akci sám na gólmana, ale nedokázal jej prostřelit,“ postýskl si.

Pod prohru 1:2 se možná podepsalo také to, že měl kouč Nového Města k dispozici opět jen jediného náhradníka. „Dva kluci jsou zranění, několik dalších je v karanténě kvůli covidu. Ale je pro nás rozhodně lepší, když si to „odbydou“ teď, než aby nás to pak dostihlo v jarní části sezony,“ poznamenal.

Současně však také ocenil kvality sobotního soupeře. „Blansko bylo kombinačně lepší, my jsme se spíše bránili a snažili o brejkové situace,“ netajil Procházka.