Ti se na nedělní dopolední souboj s Blanskem ve středu ideálně naladili. Na výhru 4:0 nad dalším mančaftem z Vysočiny, poslední juniorkou Jihlavy, se příliš nenadřeli. „Nebudu lhát, zápas to pro nás nebyl příliš složitý,“ potvrdil kormidelník Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten si cenil především toho, že jeho ovečky k utkání přistoupily se stoprocentní koncentrací. „Jsem rád, že kluci nic nepodcenili, protože bilance soupeře k tomu sváděla. Bylo by blamáží ztratit body s týmem, který na jaře ještě nebodoval. Tyto zápasy ovšem bývají ošemetné,“ neskrýval.

Derby přineslo jasnou záležitost, Meziříčí lehce vyhrálo. Vrchovina přivezla bod

Vedle jednoznačného výsledku devětatřicetiletého trenéra rovněž potěšily dobré výkony hráčů z lavičky, kteří dostali šanci v základní sestavě. „Gólman Dubec celkově tolik práce neměl, ale nulu si musel vychytat zlikvidováním sólového nájezdu hostů ve druhé půli. Matěj Sysel to na stoperu místo Komínka zvládl bez problémů,“ lebedil si.

Jedním gólem k výhře pak přispěl útočník Mirek Malata. „Sice na jaře tolik minut nenahrál, přesto jsem mu před utkáním říkal, že by to chtělo, aby se trefil. To se povedlo, snad mu to pomůže,“ vyslovil přání kouč Velmezu.

Blansku mají jeho svěřenci co vracet za podzimní vysokou porážku 0:4. „To byl náš nejhorší podzimní výkon, který bychom chtěli odčinit. Možná budou nějaké další změny v sestavě, protože Robin Demeter má po středě svalové problémy. Pokud se nám podaří vyhrát, bylo by to potřetí za sebou, což se nám už dlouho nepovedlo,“ připomněl Šimáček.

Právě na půdě nedělního protivníka Velkého Meziříčí se ve středu představili fotbalisté Nového Města na Moravě. A z Blanska si odvezli cenný bod za nerozhodný výsledek 0:0. „První poločas od nás byl ustrašený, po změně stran jsme se zvedli,“ popisoval trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Toho potěšily výkony zkušených hráčů. „Kapitán Michal ve středu zálohy, Vícha na stoperu, k nim se přidal i gólman. Díky jejich výkonům pak rostou i ti mladí,“ usmíval se.

Bodovat chce Nové Město v sobotu i ve Frýdku-Místku. „Každý získaný bod by byl cenný. Jde ale také o získání dalších zkušeností pro naše mladé kluky. Frýdek v zimě vydatně posílil, má velkou kvalitu,“ řekl Procházka.

MSFL - 30. KOLO

SOBOTA: Olomouc B – Vratimov (10.15), Frýdek-Místek – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (14.30), Uherský Brod – JIHLAVA B, Hlučín – Uničov, Kroměříž – Zlín B (vše 17.00).

NEDĚLE: Slovácko B – Znojmo, Ostrava B – Rosice, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Blansko (vše 10.15).