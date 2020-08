Robine, do souboje s Uherským Brodem jste šli v dobrém rozpoložení, že?

Určitě jsme chtěli potvrdit zisk tří bodů z Uničova. Do zápasu šel celý mančaft s tím, že chceme vyhrát.

Úvodní pasáž zápasu tomu také nasvědčovala.

Vstup do utkání byl od nás dobrý, brzy jsme šli do vedení. Ale poté jako bychom přestali hrát, hráči Brodu dobře bránili, těžko jsme se do jejich vápna dostávali. Navíc ještě před půlí hosté ze standardky vyrovnali na 1:1.

Dá se říci, že to bylo po změně stran marné dobývání obrany hostů?

Ve druhé půli jsme Brod tlačili, ale žádnou pořádnou šanci jsme si nevytvořili. Remíza je asi zasloužená, i když jsme chtěli dosáhnout více.

Vstřelil jste jedinou branku vašeho mužstva. Byl jste dopředu rozhodnutý, kam penaltu umístíte?

Už v přípravě jsem proměnil penaltu, před týdnem v Uničově taky, takže jsem si věřil. Dopředu jsem byl rozhodnutý, kam ji kopnu, ale ještě jsem se v poslední chvíli podíval, kam gólman skáče.

V čem nejvíce pro vás byla defenziva Uherského Brodu těžko překonatelná?

Oni do šli do zápasu viditelně s tím, že nebudou moc vymýšlet. Byli opravdu hodně zalezlí. Třeba Uničov do nás naopak bušil a my hráli na brejky. Kdežto Brod se po ztrátě balonu zatáhl a nedával nám prakticky žádný prostor. Naráželi jsme do zataženého bloku, což nám moc nesvědčí, my máme spíše brejkový mančaft.

Pro vás netypicky jste si nevypracovali ani příliš gólových příležitostí…

Hosté za celých devadesát minut neudělali žádnou chybu, což asi bylo jejich prioritou. My jsme se přes jejich obranný blok dostali jen jednou, hned po pár minutách z toho byla penalta.Ale jinak jsme měli jen dvě střely zpoza vápna, uvnitř pokutového území Brodu jsme si nevytvořili nic.

Trenér Šimáček tvrdil, že váš výkon nebyl zcela ideální. Viděl jste to také tak?

Určitě sami dobře víme, že náš výkon nebyl optimální. Přitom jsme se na zápas všichni těšili. Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale tým Uherského Brodu nám celkově příliš nesvědčí.

Oblíbené tedy máte úplně jiné soupeře?

To tedy rozhodně ano. (smích) Pokaždé se s nimi přetahujeme, mají vysoké a důrazné obránce, kteří nás příliš nepustí ke hře, kterou umíme.

Nakonec jste ale ještě mohli být, po nebezpečném brejku soupeře v úplném závěru zápasu, rádi za bod?

To ano, ale naštěstí se na nich také projevila únava. Tu situaci určitě mohli vyřešit lépe. Prohrát takový zápas, to by bylo něco, třeba v držení míče jsme jasně dominovali.

Po dvou utkáních máte na svém kontě dvě branky, jste spokojený?

Ano, ale pořád se dá něco zlepšovat. V Uničově jsem nastřelil tyčku, doma mířil těsně vedle. Branek mohlo být i více, ale jsem rád i za ty dvě.

Nyní vás čekají venku Rosice. Víte, jak na ně?

Rosice nám také úplně nesedí, ani si nepamatuji, že bychom je někdy porazili. Loni jsme s nimi vypadli i v poháru. Jedeme ven, proto budeme hrát podobně jako v Uničově. Myslím ale, že tam klidně můžeme také získat tři body.