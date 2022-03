Ligové áčko Zlína v sobotu hostilo Viktorii Plzeň, na Vysočinu tak nepřijel nikterak posílený mančaft. I přesto ale mladíčci z Baťova města ukazovali značné schopnosti. „Soupeř byl kvalitní, měl své příležitosti, kombinačně byl velmi dobrý. Z tohoto pohledu musíme nerozhodný výsledek brát,“ přiznal.

Ovšem ani Vrchovina nebyla bez šancí. Především táhlá střela z Jihlavy se navrátivšího se dorostence Novotného, která orazítkovala břevno, stála za to. „Určitě se nedá říci, že bychom tahali za kratší konec provazu. Nastřelili jsme břevno, následná branka nám nebyla uznána kvůli ofsajdu. Nějaké nebezpečné situace jsme si před brankou Zlína také dokázali v obou poločasech vytvořit,“ sdělil kouč Vrchoviny.

Po rozpačitých výsledcích v zimní přípravě nezahájil Sportovní fotbalový klub jarní část MSFL zle. „Myslím, že to z naší strany nebyl špatný výkon. Oproti přípravným utkáním jsem tam viděl herní vzestup, bylo to celkem slušné,“ pochválil své ovečky.

Za co je ovšem zkušený kormidelník pochválit rozhodně nemohl, to byly laciné ztráty balonů ve středu pole, po nichž pokaždé následovala nebezpečná akce soupeře. „Udělali jsme několik hrubých chyb v jednoduchých věcech při rozehrávce. To byla jediná kaňka na jinak dobrém výkonu. Ať už to bylo po autovém vhazování, nebo při rozehrané standardce. Kolikrát zbytečně nehrajeme z první, kdy má míč okamžitě směřovat nahoru,“ zlobil se.

Co se ale osvědčilo, byla hra na tři stopery vzadu. Je pak variabilně na krajích doplňovali zprava Hekerle a zleva Novotný. „Chtěli bychom v tom pokračovat i v dalších zápasech. Budeme ovšem vidět podle toho, kdo bude pokaždé k dispozici. V první řadě totiž musíme být zdraví,“ zdůraznil trenér Vrchoviny.

Na marodce mu stále ještě zůstává kvartet hráčů. „Černý byl s palcem na vyšetření, čeká jej kontrolní rentgen. Partl by možná mohl v tomto týdnu začít s tréninkem, ale do zápasu až tak za dva týdny. Podobné je to u Víchy s nataženým stehenním svalem. Šteffl teď začíná po plastice křížových vazů s volným tréninkem. U něj je to ale ještě na delší dobu,“ dodal Procházka.