Dobrou střeleckou formu si z podzimu zřejmě přenesl také do nového roku. Záložník Velkého Meziříčí Robin Demeter totiž v průběhu zimní přípravy už třikrát skóroval. Naposledy jedinou brankou zápasu rozhodl o výhře svého celku 1:0 nad divizním Žďárem nad Sázavou. „Tak extrémní zápas, co se počasí týká, jsem ale snad ještě nezažil,“ usmíval se v rozhovoru pro Deník.

Byly povětrnostní podmínky opravdu tak nepříznivé?

Nebudu moc přehánět, když řeknu, že to nemělo s fotbalem nic společného. Vítr byl pánem na hřišti, my hráči jsme byli v roli pouhého komparsu. O fotbalu to vůbec nebylo.

Něco podobného jste opravdu ještě nezažil?

Bavili jsme se o tom i v kabině. Párkrát jsem hrál za silného větru, ale tak extrémní to asi nikdy nebylo. Odkopli jsme balon z půlky hřiště a on se nám vrátil až do našeho vápna. Kolikrát to bylo až úsměvné.

Zápas jste ale rozhodl jedinou brankou. Jak jste celou akci viděl?

Byla to jedna z mála fotbalových akcí za celý zápas. Dobře jsme zakombinovali, Radim Šuta mě vyslal pěknou kolmicí do vápna soupeře, kde jsem udělal kličku obránci a gólmanovi poslal balon mezi nohama do branky. Šlo o akci, kterou občas nacvičujeme, takových bych si od nás představoval více. V sobotu nám toho bohužel víc nedovolilo počasí.

Zimní příprava se pro vás chýlí ke svému závěru. Jak byste ji zhodnotil?

Zimní příprava se asi málokomu líbí, nejsem v tomto směru výjimkou. (smích) Všichni ale víme, že je to potřeba. Ta hrubá je naštěstí za námi, nyní už se ladíme po fotbalové stránce.

Jak moc ji ovlivňuje covid-19, který do kabiny Meziříčí nyní pronikl?

Nyní nás limituje, protože během minulého týdne kvůli němu vypadlo několik hráčů. Často tak ani nejde tolik pilovat herní věci na mistrovskou sezonu.

Jsou trenéři či hráči, kteří jsou za to rádi, protože tvrdí, že se jich problémy, spojené s touto epidemií, nebudou týkat v sezoně. Souhlasíte s tímto názorem?

Dá se říci, že ano. Myslím si, že je lepší, když si to „odbudeme“ teď. Navíc my máme s neustálými výpadky hráčů dlouhodobé problémy. Navrch u nás nebyly žádné těžší průběhy nemoci.

Výsledkově se vám v přípravě daří. Pět zápasů, pět výher…

Myslím si, že celkově zatím můžeme být s přípravou spokojení. Ne každý zápas od nás byl úplně povedený, ale je důležité umět vyhrávat i utkání, v nichž se tolik nedaří.

Jarní část třetí ligy zahájíte příští sobotu na půdě Dolního Benešova. Už nad startem přemýšlíte?

V kabině už jsme se o tom utkání začali bavit. Navíc jsme četli, že v Benešově měli mít nějaké problémy, takže snad dokonce uvažovali nad tím, že se ze soutěže odhlásí. Ale nakonec jaro odehrají.

Zahájit druhou poloviny sezony výhrou by se hodilo…

Stoprocentně tam pojedeme zvítězit. Ty tři body by nás do dalších zápasů mohly nakopnout hlavně po psychické stránce. Byl by to ideální start do jara.