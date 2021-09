V šestém kole Moravskoslezské fotbalové ligy se trojlístek z Vysočiny shodně představí na stadionech svých protivníků. Nové Město na Moravě a juniorka FC Vysočina již v pátek.

Rezerva Jihlavy hraje od 18 hodin v Hlučíně. Jelikož má druhá liga reprezentační přestávku, bude moci její trenér Michal Veselý využít služeb hráčů áčka.

Už o půlhodinu dříve vyběhnou ke svému utkání proti Znojmu fotbalisté Nového Města. A zřejmě už s novou posilou. „Z Jihlavy dorazil Pavel Vacek. Jelikož se poprvé k týmu připojil až na předzápasovém tréninku, navíc měl minulý týden zdravotní komplikace, počítám, že v základní sestavě nebude,“ naznačil trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Za příchod devatenáctiletého univerzála byl ale moc rád. „V naší situaci se bude každý hráč hodit,“ potvrdil.

Z řady marodů by už v sestavě mohl přivítat oporu do ofenzivy. „Snad už by měl být v pořádku útočník Duba. Sám se cítí v pořádku, uvidíme, jak na tom bude před zápasem,“ nastínil.

U dalších marodů to až tak pozitivní není. „Svoboda začíná s lehkým tréninkem, to samé se týká rovněž Víchy. Ti určitě do pátečního zápasu nezasáhnou,“ sdělil.

Páteční protivník Vrchoviny ještě v tomto ročníku nezískal ani bod. Přesto se kouč Nového Města jako favorit necítí. „Přiznám se, že jsem překvapený z toho, že Znojmo ještě nebodovalo. Přitom posílení jeho kádru bylo v létě dost masivní. Nečeká nás nic jednoduchého, protože domácí už budou chtít konečně vyhrát. My ale do Znojma pojedeme s tím, že chceme bodovat. Uděláme pro to všechno, co je v našich silách,“ zdůraznil.

Současně Procházka upozornil na největší nebezpečí ze strany jihomoravského celku. „Velkou kvalitu představuje zkušený Okleštěk, který dal devadesát procent jejich gólů. Také pro nás bude velkým nebezpečím. Výborný v ofenzivě je také ze Zbrojovky hostující Moučka, o nějž jsme v létě stáli. Zkušený gólman Kofroň je zase protřelý třetí ligou,“ vyzdvihl hlavní přednosti dnešního protivníka

V posledních třech utkáních Nové Město pokaždé inkasovalo brzy po začátku zápasu. „Musíme se na to zaměřit. Naposledy proti Benešovu mě to hodně rozzlobilo. Něco si k tomu v kabině řekneme a pak z první akce inkasujeme. To je špatně pro celé mužstvo,“ dodal Procházka.

Hráči Velkého Meziříčí se představí až v sobotu dopoledne na hřišti Otrokovic. Ty ještě letos nezískaly ani bod a nevstřelily ani gól. „Jsem z jejich dosavadních výsledků docela překvapený. To ale nic nemění na faktu, že se jedná o kvalitní tým, navíc už budou chtít bodovat. My ale chceme uspět,“ prozradil kormidelník Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Řešit ovšem musí starosti se sestavou. „Řada zranění, ale i tréninková docházka nás nyní trošku trápí. Naposledy si záložní Dolejš vyhodil rameno, obránce Puža má pro změnu vymknutý kotník. A aby toho nebylo málo, čekají nás nyní dva anglické týdny,“ povzdechl si.

Program 6. kola MSFL

PÁTEK: Dolní Benešov – Vratimov (17.00), Znojmo – NOVÉ MĚSTO (17.30), Hlučín – JIHLAVA B (18.00).

SOBOTA: Olomouc B – Frýdek-Místek, Slovácko B – Uničov, Otrokovice – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (vše 10.15), Uherský Brod – Kroměříž, Rosice – Zlín (oba 16.00).

NEDĚLE: Ostrava B – Blansko (10.00).