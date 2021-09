Dvoutřetinovou úspěšnost mohly po víkendovém devátém kole letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy hlásit kluby z Vysočiny. Hráči Velkého Meziříčí a rezervy Jihlavy doslova vydolovali tři body, Nové Město na Moravě naopak těsně podlehlo juniorce Slovácka.

Jako první z tohoto tria vyběhli ke svému utkání fotbalisté Velkého Meziříčí. V sobotním dopoledni doma zdolali Frýdek-Místek hubeným výsledkem 1:0. „Jsou to pro nás důležité body, ale výkon to nebyl optimální. Vyrovnaný zápas rozhodla jedna naše povedená akce,“ přiznal kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Tři body jeho ovečkám zařídil svým gólem navrátilec do sestavy Petr Dolejš. „O Petrových kvalitách se vůbec nemusíme bavit. Samozřejmě na něm bylo vidět, že delší dobu nehrál, na druhou stranu ale prokázal, že umí rozhodovat zápasy. Doufám, že mu to pomůže také do dalších zápasů,“ lebedil si lodivod Meziříčí.

Tři body zůstaly doma také v souboji béčka FC Vysočina a Rosic. Domácí celek po změně stran dostal do vedení Chocholatý, jenže pár minut před koncem jihomoravský celek vyrovnal. Když už se Jihlavští pomalu smiřovali s další zbytečnou bodovou ztrátou, zaskočil obranu Rosic přesnou trefou Shudeiwa.

Jako jediní tak nebodovali fotbalisté Nového Města na Moravě, jejichž domácí trápení se natahuje. Juniorka Slovácka si v nedělním odpoledni odvezla všechny body za výhru 2:1. „Snažíme se bojovat, ale už je to pro nás trošku ubíjející. Série domácích porážek je ale nepříjemná, psychicky mančaft poznamenává,“ všiml si kapitán a hrající asistent Vrchoviny Lukáš Michal.

Přitom úvodní pasáž se jeho mužstvu docela povedla. „Prvních třicet minut jsme hráli dobře. Měli jsme několik nadějných příležitostí a spoustu standardek. Pokud bychom nějakou proměnili, mohl zápas vypadat úplně jinak,“ tušil.

A tak v závěru prvního dějství udeřili hosté, navíc hned dvakrát. „Vyrobili jsme dvě chyby v přechodové fázi, které Slovácko pokaždé výborně vyřešilo. Projevilo se, že pohybově i rychlostně na tom jsou jeho hráči výborně,“ uznal.

Chvíli po změně stran ovšem Duba snížil a bylo ještě dost času na vyrovnání, nebo i případný obrat. „Tentokrát jsem ale cítil, že nemáme tolik sil. Nebyli jsme schopní napadat, kromě pár standardek jsme si nic nevypracovali,“ mrzelo jej.

Z další domácí ztráty se musí Vrchovina rychle oklepat, protože už v sobotu ji čeká veledůležitý zápas na půdě předposledních Otrokovic. „Kupodivu se nám venku letos daří více, snad na to navážeme i v Otrokovicích,“ pousmál se Michal.

A dodal. „Do konce podzimu je ještě hodně zápasů, ale my už se potřebujeme chytnout nějakým dobrým výsledkem.“