Kouč domácího celku považoval výhru svého celku za zaslouženou. „Myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou, hrálo se podle našich not. Počítal jsem s tím, že Vrchovina bude vycházet z obrany a hodlá vsázet na rychlé brejky. To se také potvrdilo,“ popisoval Jan Šimáček.

Jeho tým dostal v první půli do dvoubrankového vedení dvěma přesnými zásahy záložník Robin Demeter. „To nás ovšem poněkud ukolébalo a závěr prvního dějství vyzněl po hosty. Vrchovina měla šance, kdy nás mohla potrestat, ale naštěstí je nevyužila. O půli jsme proto hráče upozorňovali, aby si utkání zbytečně nezdramatizovali,“ připomněl.

Závěr krajských fotbalových soutěží: Rozhodlo se o posledních nejasných místech

Po změně stran přidal střídající Mirek Malata třetí branku, čímž skóre pátečního derby uzavřel. „Ke druhé půli jsme přistoupili zodpovědně. Nedá se říci, že by hosté neměli šance, ale čisté konto hráči dokázali udržet,“ těšilo kouče Velmezu.

Závěr této sezony se jeho ovečkám vydařil na podtrženou jedničku. Z posledních šesti utkání totiž čtyřikrát zvítězily a dvakrát braly bod za nerozhodný výsledek. „Bylo by super, kdybychom takové výsledky měli i ve fázi sezony, kdy se o něco hraje. V závěru sezony už si každý tým musel, při jasné situaci na čele i spodku tabulky, motivaci hledat sám,“ připomněl Šimáček.

Velké Meziříčí ji evidentně našlo. „To je pravda, ale zase jsme hráli s týmy v tabulce okolo nás či pod námi. Na druhou stranu ve třetí lize může každý porazit každého, proto mě naše výsledky potěšily,“ neskrýval.

Směrem do následující sezony by to mohlo být pro celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice cenným povzbuzením. „Zase bych z toho nedělal nějaké předčasné závěry. Tato sezona skončila, dobré pocity z jejího konce nyní přehluší přestávka a pak se začne zase odznovu. Věřím, že naši hráči budou rozumní a nic pro další ročník nepodcení,“ zdůraznil.

VIDĚLI JSME: Okresní přebory dohrály. Budějovice se vrací do krajských soutěží

Je ovšem otázkou, v jakém složení do své osmé třetiligové sezony v řadě fotbalisté Velkého Meziříčí půjdou. „O naše hráče je zájem. Je to vcelku pochopitelné, spíše by asi bylo smutné, pokud by neměli nabídky z jiných klubů. Věřím ale, že tu většina zůstane, že se opět dohodneme za podobných podmínek, které tu mají,“ naznačil Šimáček.

Pro fotbalisty Nového Města na Moravě bylo páteční derby předposledním utkáním této sezony. A jen potvrdilo, co je starou bolestí tohoto mužstva. „I když si šance dokážeme vytvořit, nejsme schopní se gólově prosadit,“ postýskl si kormidelník Vrchoviny Pavel Procházka.

Ten uznal, že herně tahali jeho svěřenci za kratší konec provazu. „Musím říci, že v poli bylo Meziříčí lepším celkem. Více drželi balon a ve středu hřiště kombinovali lépe než my. My jsme ale dokázali hrozit z protiútoků nebo standardek,“ popisoval.

Procházku ovšem nadzvedly obě inkasované branky v prvním poločase. „Obě pramenily z problémů, které jsme měli na naší pravé straně. Třeba druhý gól padl z penalty po ruce našeho obránce. Ta ovšem nebyla nikterak vynucená či nastřelená, šlo o špatnou koordinaci pohybů hráče,“ sdělil.

Odveta i s úroky. Nová Ves vrátila juniorce Nového Města těžkou podzimní porážku

V dalším průběhu zápasu si Nové Město vytvořilo slibné příležitosti, ale bez efektu. „Nedáváme góly, to je celý náš problém. Pokud máme za zápas tři tutovky a nic z nich nevytěžíme, je to velký problém,“ mračil se.

Tato skutečnost ovšem není žádnou novinkou. „Potýkáme se s tím celou sezonu. Stačí se podívat do tabulky na počet našich vstřelených branek a musí být každému jasné, proč jsme v tabulce tam, kde jsme,“ přemítal.

Aby toho nebylo málo, směrem dozadu postrádá trenér Vrchoviny od hráčů větší zodpovědnost. „Stačí si promítnout třetí inkasovaný gól. Nejprve se nevrátíme nazpátek, necháme situaci na stoperech a následuje rohový kop. Po něm pak necháme volného Malatu, který nehlídaný v pohodě skóruje,“ uzavřel Procházka.