„Říkat, že netoužíme po postupu, by byl alibismus. Máme náskok a o postup se chceme rozhodně rvát, přizpůsobili jsme tomu i příchody nových hráčů. V takové konkurenci, jako je třeba Sigma Olomouc, to ale nebude jednoduché,“ vyjádřil se kouč Zbyněk Zbořil.

S nadupaným kádrem plným hráčů se zkušenostmi z nejvyšší soutěže ani jiné ambice mít nemůže. V zimě posílilo Blansko o další tři zkušená jména. Přišel útočník Haris Harba z Vyškova, z brněnské Zbrojovky na stejné pozici Robert Bartolomeu a obránce Ondřej Sukup. „Jsou to kluci, kteří mají zkušenosti a nechybí jim ani chuť vyhrát. Šli jsme do nich s tím, že nám k postupu přispějí. Věřím, že pomůžou jak oni nám, tak na druhé straně my jim,“ líčil Zbořil.

Celkově v jeho kádru figuruje osm fotbalistů se zkušenostmi z první ligy. Nejvíce starty se pyšní Harba, jenž si mezi smetánkou v dresu Jihlavy a Zlína zahrál čtyřiadevadesát zápasů. „Máme na postup, v přípravě jsme dokázali, že se můžeme měřit i s týmy z vyšší soutěže,“ zmínil jedenatřicetiletý Harba, jenž už třetí nejvyšší soutěž zná.

Množství zkušených hráčů teď hodlá utvořit kompaktní tým. „Kabina je suprově poskládaná, všichni to bereme tak, že se můžeme jeden od druhého něco přiučit. Kouč po nás nic extra chtít nemusí. Pomáháme si tak nějak automaticky sami,“ poznamenal dvaatřicetiletý obránce Jiří Huška, jenž si zakopal nejvyšší soutěž dvě sezony v dresu Zbrojovky.

Atmosféru v kabině si pochvaluje i Harba. „Všichni jsme na jaro opravdu natěšení,“ přesvědčovala bosenská opora blanenského celku.

Lídr soutěže si do jarní části sezony, kterou začne v neděli ve čtvrt na jedenáct dopoledne v Uničově, vinšuje hodně zdraví. „Hlavně si přejeme, ať se nám vyhýbají zranění, s nimiž jsme se potýkali celou zimu. Soutěž bude hodně náročná. Důležitý pro nás je začátek jarní části sezony,“ doplnil Zbořil.

Frýdek-Místek řeší problémy

Bez ambicí není ani Frýdek-Místek, klub ovšem řeší interní problémy a druhá liga tak podle sportovního ředitele Daniela Černaje není prioritou. „Momentálně musíme nastavit koncepci vzájemné spolupráce spolku a akciovky tak, aby vše fungovalo jako jeden klub. Pokud bychom ale po odehrání všech zápasů skončili na postupové příčce, určitě se postupu do druhé nejvyšší fotbalové soutěže bránit nebudeme," řekl Černaj pro klubový web.

Druhá liga by se zamlouvala rezervě Sigmy Olomouc, která část podzimu soutěž vedla. „Máme za sebou povedenou přípravu, ale vše se bude odvíjet od mistrovských zápasů. Máme proti sobě zkušené soupeře a uvidíme, jak se s tím tým popasuje,“ prohlásil neurčitě trenér Augustin Chromý.

Oddechnout si musí týmy ze spodní poloviny tabulky. V týdnu se rozhodlo, že soutěž zůstane osmnáctičlenná, čímž se počet sestupových příček o dvě snížil. Nejblíže sestupu do divize je poslední Dolní Benešov a na růžích nemají ustláno rezervy Zlína a Slovácka. „Chceme třetí ligu zachránit. Věřím, že na to budeme dostatečně připravení,“ říká trenér béčka Slovácka Pavel Němčický.

Zlínská fotbalová rezerva v zimní přípravě ani jednou neprohrála „Jsem rád, že jsme i poslední přípravné utkání výsledkově i herně zvládli. Samozřejmě nic nepřeceňujeme, mistrovská utkání budou úplně jiná, ale myslím, že jsme na těžké jarní boje dobře připraveni,“ vzkazuje soupeřům kouč zlínské juniorky Jan Jelínek.