Úvodní dvě jarní kola za sebou má Moravskoslezská fotbalová liga. A hlavně v dolní polovině tabulky se situace velice zamotala. Může za to nejenom odhlášení Dolního Benešova ze soutěže, ale rovněž dvě vítězství, navíc obě venku, dosud posledních Otrokovic.

Také z tohoto pohledu byla nesmírně důležitá výhra 3:0, kterou nad o záchranu bojujícím Znojmem v neděli vyválčili hráči Velkého Meziříčí. Pro ně šlo o jarní premiéru, protože jejich prvním soupeřem ve druhé polovině ročníku měl být odhlášený Dolní Benešov.

Zisk tří bodů se ale nerodil lehce. „Zápas dlouho vypadal jako remízový, byť oba celky nějaké náznaky šancí měly. Jenže jak my, tak také hosté, jsme se o ně nekvalitou připravili,“ začal své hodnocení kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Úvodních pětačtyřicet minut nedělního dopoledního utkání branku nepřineslo. „První poločas měl dvě různé fáze. V té první jsme byli lepší my, největší možnost nevyužil Patrik Demeter. V té druhé mělo naopak navrch Znojmo,“ popisoval.

Rozhodující okamžik zápasu přišel dvacet minut před koncem. Po odraženém rohu Šuta obloučkem našel Dolejše, který sám proti gólmanovi nezaváhal. „Byl to zápas o prvním gólu. Po něm už jsme si to dokázali pohlídat, navrch jsme přidali další dva přesné zásahy,“ liboval si lodivod Velmezu.

Ten si pochvaloval hlavně přístup svých oveček. „V posledních přípravných duelech to od nás v tomto směru nebylo ideální. Určitě to od nás nebylo úplně skvělé, ale vzhledem k situaci v tabulce jsou tři body dobrým odrazovým můstkem,“ sdělil.

K jakým cílům? „Chceme hrát tak, abychom se nemuseli dívat pod sebe. Některé týmy nad námi je v našich silách na jaře předskočit,“ dodal Šimáček.

Celkem nešťastný zápas v neděli sehráli fotbalisté Nového Města na Moravě. Ačkoliv nad Hlučínem na umělé trávě ve Žďáře nad Sázavou krátce po půlhodině hry vedli 2:0, prohráli 2:3. „Je to pro nás hrozně bolestivé. Zdálo se, že bychom mohli bodovat, ale nevyšlo to,“ těžko hledal slova trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Možná ještě více než samotná prohra jej mrzel fakt, jaké branky jeho tým inkasoval. „Před tou první jsme udělali hrubou chybu na levé straně. Poté následoval centr, který si stoper Trojánek smolně srazil do vlastní branky,“ jen kroutil hlavou.

Ještě do půle pak bylo vyrovnáno. „První gól hráče Hlučína nakopl. Vyrovnání přišlo v poslední minutě po našem nedůrazu, kdy jsme po standardce nedokázali odkopnout míč do bezpečí,“ popisoval.

Druhé dějství už bylo zcela v režii klubu ze Slezska. „Chtěli jsme už neinkasovat, protože bod by byl dobrý. Jenže po další skrumáži hosté rozhodli,“ mračil se.

Ze dvou domácích utkání, hraných ovšem ve žďárském azylu, tak o záchranu bojující celek vytěžil jediný bod. „Získat bod i proti Hlučínu, byl bych spokojený. Bohužel jsme opět limitovaní řadou zraněných. Vícha, Černý, Smetana či Duba, to jsou stabilní hráči základní sestavy. Nechci se na to vymlouvat, ale je to tak,“ neskrýval.

Naskočí některý z marodů už do dalšího utkání na půdě Vratimova? „Těžko říci, ale velkým optimistou nejsem. Duba má opět svalové zranění, Smetana pro změnu naprasklý meniskus. A ti zbylí dva chybí už delší dobu,“ nastínil Procházka.

Nejhůře si na jaře vedou fotbalisté juniorky FC Vysočina. Ti před týdnem druhou polovinu zahájili domácím výpraskem 2:5 od Uničova. „To bylo obrovské zklamání, skoro až hraničící s ostudou. S devíti hráči z kádru áčka v základní sestavě jsme po necelé půlhodině prohrávali 0:4,“ láteřil trenér Jihlavy Michal Veselý.

V Blansku už byl uplynulou neděli spokojenější. „Náš výkon byl diametrálně odlišný. Dokonce bych řekl, že jsme tahali za delší konec provazu, jenže opět bez bodového zisku,“ kabonil se po prohře 1:3.

Největší rozdíl vidí v produktivitě. „I přes dobrý výkon to od nás nebylo bez chyb. A v tom to právě je. Za ty naše jsme od soupeřů okamžitě potrestaní. Naopak my ty jejich trestat nedokážeme. Na tom je třeba zapracovat,“ prozradil Veselý.