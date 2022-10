Hodně těžký a nepříjemný protivník čeká na fotbalisty Nového Města na Moravě. Ti v sobotu od 14.30 přivítají v domácím prostředí Rosice, které se ještě před nedávnem vyhřívaly na druhém místě tabulky.

O den později pak vyběhnou ke svému zápasu hráči Velkého Meziříčí. K utkání na půdě juniorky Zlína si budou muset přivstat, hraje se totiž dopoledne od 10.30. „Do zápasu jdeme s pokorou, pokud by se nám podařilo získat alespoň bod, byli bychom spokojení,“ neskrýval útočník Velkého Meziříčí Antonín Plichta.

Ten od nedělního soupeře očekává typický fotbal ligových rezerv. „Béčka chtějí hrát fotbal, určitě to budou mladí a běhaví kluci, co si umí nahrát, a to za každého stavu. Navíc se chtějí předvést před trenéry, aby se dostali do kádru áčka,“ připomněl.

Recept by možná věděl. „Musíme hrát dobře odzadu, z obraného bloku, na brejky. Třeba se jejich nezkušenost může projevit,“ přemítal.

Jenže právě obranná hra celek z města pod dálničním mostem na podzim hodně trápí. „V obraně nás postihla řada zranění, to je klíčový faktor našich problémů. Pokaždé v ní hraje někdo jiný, sestava zde není ustálená,“ uvědomoval si Plichta.

Na druhou stranu v ofenzivě to Meziříčí docela jde. Důkazem je i šest podzimních tref sedmadvacetiletého útočníka. „Cítím se teď dobře, proto doufám, že do konce podzimu ještě nějakou branku přidám,“ usmíval se.

Spokojen s dosavadními výsledky svého celku je ovšem jen částečně. „Tak napůl. Pokud bychom neztratili v poslední minutě výhry v Hodoníně a naposledy doma s Kvítkovicemi, bylo by to jiné. Nějaké body ještě potřebujeme získat,“ dodal Plichta.

MSFL - 12. KOLO

SOBOTA: Hranice – Vítkovice, Blansko – Ostrava B, Hlučín – Kroměříž, Frýdek-Místek – Znojmo, Uherský Brod – Frýdlant n. O., NOVÉ MĚSTO N. M. – Rosice (vše 14.30).

NEDĚLE: Uničov – Hodonín, Slovácko B – Kvítkovice (oba 10.15), Zlín B – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (10.30).